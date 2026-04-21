【鳥取県】「三たび朝を迎えると元気になる」三朝温泉の魅力とは？ 世界有数のラドン泉や断崖の投入堂も
鳥取県東伯郡三朝町に位置する三朝（みささ）温泉は、昭和を彷彿とさせる懐かしく情緒豊かな景観が残る温泉地です。
最大の特徴は、世界でも有数の含有量を誇る「ラドン泉（放射能泉）」です。微量の放射線が身体に穏やかな刺激を与えることで、身体本来の健やかさを引き出す「ホルミシス効果」が注目されており、古くから湯治の場として親しまれています。
泉質は単純温泉や塩化物泉などで、さらさらとした肌触りが特徴です。三朝の湯は「浸かってよし、飲んでよし、吸ってよし」と言われ、入浴だけでなく飲泉や、湯気の吸入など、体の中からも外からもリフレッシュできるのが大きな魅力です。
町のシンボルである三朝橋のたもとには、開放的な混浴露天風呂「河原風呂」があり、三徳川のせせらぎを聴きながら名湯を堪能できます。
また、温泉街での「湯の街ギャラリー」巡りや、縁結びスポットとして人気の「恋谷橋」での散策もおすすめです。
グルメも充実しており、海鮮丼やホルモン炒飯など、地元の味を楽しめる飲食店が点在。お土産探しには、歴史ある酒造の地酒や、源泉を使用した化粧水を取り扱うショップも人気です。
体験プログラムに興味があれば、「三朝町ふるさと健康むら」で機織りや陶芸体験に挑戦するのも、旅のすてきな思い出になるでしょう。
「ラドン含有量が豊富な泉質が魅力だから」（40代男性／神奈川県）」
「ラドンを含む温泉として健康にも良さそうなイメージがあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったり過ごせそうだからです。川沿いの景色や自然環境も魅力的で、一人旅でも静かにリフレッシュできる点が惹かれました」（20代男性／福井県）」
「放射能泉（ラジウム含有量）が非常に高く、『三たび朝を迎えると元気になる』という名の由来も有名。三朝川沿いの開放的な露天風呂は最高です」（50代男性／東京都）」
(文:All About ニュース編集部)
最大の特徴は、世界でも有数の含有量を誇る「ラドン泉（放射能泉）」です。微量の放射線が身体に穏やかな刺激を与えることで、身体本来の健やかさを引き出す「ホルミシス効果」が注目されており、古くから湯治の場として親しまれています。
泉質は単純温泉や塩化物泉などで、さらさらとした肌触りが特徴です。三朝の湯は「浸かってよし、飲んでよし、吸ってよし」と言われ、入浴だけでなく飲泉や、湯気の吸入など、体の中からも外からもリフレッシュできるのが大きな魅力です。
「三朝温泉」周辺には何がある？周辺観光の目玉は、標高約90mの断崖絶壁に建つ「三徳山三佛寺投入堂（みとくさんさんぶつじなげいれどう）」です。修験道の聖地として知られ、その神秘的な姿は訪れる人を圧倒します。
また、温泉街での「湯の街ギャラリー」巡りや、縁結びスポットとして人気の「恋谷橋」での散策もおすすめです。
グルメも充実しており、海鮮丼やホルモン炒飯など、地元の味を楽しめる飲食店が点在。お土産探しには、歴史ある酒造の地酒や、源泉を使用した化粧水を取り扱うショップも人気です。
体験プログラムに興味があれば、「三朝町ふるさと健康むら」で機織りや陶芸体験に挑戦するのも、旅のすてきな思い出になるでしょう。
「健康にも良さそうなイメージ」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「ラドン含有量が豊富な泉質が魅力だから」（40代男性／神奈川県）」
「ラドンを含む温泉として健康にも良さそうなイメージがあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったり過ごせそうだからです。川沿いの景色や自然環境も魅力的で、一人旅でも静かにリフレッシュできる点が惹かれました」（20代男性／福井県）」
「放射能泉（ラジウム含有量）が非常に高く、『三たび朝を迎えると元気になる』という名の由来も有名。三朝川沿いの開放的な露天風呂は最高です」（50代男性／東京都）」
(文:All About ニュース編集部)