【ミスド新作】外サクッ、中ぽふん。エアリーな新食感ドーナツ「サクぽふん」4月27日より登場
【モデルプレス＝2026/04/21】ミスタードーナツでは、4月27日より新感覚のエアリードーナツ「サクぽふん」全2種を期間限定で発売する。
【写真】新感覚の“サクぽふん食感”ドーナツビジュアル
台湾ドーナツから着想を得た「サクぽふん」は、外側の「サクサク」とした歯ごたえと、中の軽やかな「ぽふん」とした食感が合わさることで生まれる、新感覚の生地が特長の素朴でやさしい甘さのドーナツ。軽やかな口当たりのドーナツ生地に、ミスタードーナツオリジナルの液をつけてフライすることで、表面をあえてごつごつとさせ、特徴的な口当たりを実現している。
・サクぽふん ミルクシュガー
「サク」「ぽふん」という軽やかな食感に、やさしい味わいのミルク風味シュガーをまぶした一品。ひとくち食べるとやさしい甘さを感じられる。
サクぽふん カスタードシュガー
「サク」「ぽふん」という軽やかな食感に、黄色みがかったカスタードシュガーを組み合わせたドーナツ。ひとくち食べるとカスタードの豊かな風味が広がる。（modelpress編集部）
価格：テイクアウト248円、イートイン253円
販売期間：4月27日（月）〜5月下旬（順次販売終了予定）
対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）
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【写真】新感覚の“サクぽふん食感”ドーナツビジュアル
◆ミスド新作は台湾ドーナツをヒントに開発
台湾ドーナツから着想を得た「サクぽふん」は、外側の「サクサク」とした歯ごたえと、中の軽やかな「ぽふん」とした食感が合わさることで生まれる、新感覚の生地が特長の素朴でやさしい甘さのドーナツ。軽やかな口当たりのドーナツ生地に、ミスタードーナツオリジナルの液をつけてフライすることで、表面をあえてごつごつとさせ、特徴的な口当たりを実現している。
「サク」「ぽふん」という軽やかな食感に、やさしい味わいのミルク風味シュガーをまぶした一品。ひとくち食べるとやさしい甘さを感じられる。
サクぽふん カスタードシュガー
「サク」「ぽふん」という軽やかな食感に、黄色みがかったカスタードシュガーを組み合わせたドーナツ。ひとくち食べるとカスタードの豊かな風味が広がる。（modelpress編集部）
■サクぽふん
価格：テイクアウト248円、イートイン253円
販売期間：4月27日（月）〜5月下旬（順次販売終了予定）
対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）
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