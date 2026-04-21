【すき家】スパイシーな味わいで暑くなる時期にもピッタリ「スパイシーキーマカレー丼」が今年も登場

牛丼チェーンの「すき家」は、4月28日午前9時より「スパイシーキーマカレー丼」を販売する。価格は並盛690円から。販売終了時期は未定。

「スパイシーキーマカレー丼」は、具沢山のキーマカレーにレタスとおんたまを合わせた一品。鶏と豚の合い挽き肉に加え、大豆ミート、玉ねぎ、ナス、赤ピーマンといった具材を使用している。

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〈スパイシーなカレーとまろやかさのバランス〉

スパイスの効いたキーマカレーに、おんたまのまろやかさとレタスのシャキシャキ感が加わることで、暑い季節でも食欲をそそる味わいに仕上げた。別添えの特製辛口ソースにより、好みに応じて辛さの調整も可能だ。

さらに、ミックスチーズを加えた「チーズスパイシーキーマカレー丼」や、牛肉をトッピングした「牛あいがけスパイシーキーマカレー丼」「牛あいがけチーズスパイシーキーマカレー丼」も同時展開する。

〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉

◆スパイシーキーマカレー丼

並盛 690円/ごはん大盛 740円

◆チーズスパイシーキーマカレー丼

並盛 830円/ごはん大盛 880円

◆牛あいがけスパイシーキーマカレー丼

並盛 950円/ごはん大盛 1,000円

◆牛あいがけチーズスパイシーキーマカレー丼

並盛 1,090円/ごはん大盛 1,140円

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〈販売概要〉

販売開始:2026年4月28日(火)AM9:00〜

販売店舗:全国の「すき家」1,987店舗(※一部店舗を除く)

※一部店舗で価格が異なる場合あり

※販売終了時期は未定