新型「アルファード」まもなく予約開始!?

日本を代表する高級ミニバンとして不動の地位を築いているトヨタ「アルファード」。2023年6月に登場した現行の4代目モデルが、2026年6月に一部改良を受けることになりそうです。

今回の改良は、主に防犯性能の強化に主眼が置かれており、最新のセキュリティ技術が導入される見込みとなっているのですが、どのようなアップデートが行われるのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが「最新アルファード」です！（30枚以上）

具体的には、先日改良されたばかりの「ランドクルーザー250」や「300」で培われた技術が活用されるとのこと。なかでも注目なのが、コネクティッドサービスを用いた「マイカー始動ロック」の搭載です。

これは専用アプリを通じて、離れた場所からエンジンの始動を禁止できる画期的な機能です。あらかじめ夜間などの特定の時間帯を指定してロックをかけるスケジュール設定も可能なため、車両盗難のリスクを大幅に減らすことが期待されています。

なお、ロックの解除にはナビ画面での暗証番号入力が必要になるなど、二重三重の対策が施されます。さらに、スマートキーを持った持ち主が近くにいない場合にドアの開錠やエンジンの始動を制限する「スマートキー測距システム」も採用される見通しで、防犯面での安心感は格段に高まりそうです。

見た目の変化については、外観はバンパーやライト周りの細かなデザイン変更があるかもしれません。一方で、内装では、現行のシルバーを基調とした加飾がブロンズ系へと刷新される模様で、より豪華で落ち着いた空間へと進化を遂げることが期待されます。

また、乗り心地のさらなる改善や、ブラック系ボディカラーのラインナップ見直しといった変更が行われるのではないかというウワサもあるなど、詳細の発表が待たれます。

こうしたアップデートに伴い、価格は10万円から20万円ほど上昇する可能性があると見られていますが、改良モデルの受付自体は現時点ではまだ始まっていません。

今後の流れとして、4月中旬から先行予約がスタートし、下旬には本格的な受注へと移行、5月下旬までには全体的なオーダーが出揃うようなスケジュール感になりそうです。販売現場では、このようなスケジュールとなることが顧客にアナウンスされているようですが、依然としてハイブリッド車を中心に供給が追いつかない状況が予想されます。

そんな改良モデルの新型アルファードについて、ネット上では、正式発表を前に大きな盛り上がりを見せています。

今回の改良で最も注目されているのは、やはりセキュリティの強化です。特に盗難被害を心配する層からは、「ようやくランクル並みの対策が来るのか」「マイカー始動ロックがあれば、夜も安心して眠れる気がする」といった歓迎の声が多く上がっています。

一方で、ハイテク化が進むことに対し、「スマホを持っていない家族が運転するとき、設定や解除で手間取らないか少し不安」といった、利便性と防犯性のバランスを気にする意見も見られました。

また、内装の変更についてもこだわり派が敏感に反応しています。シルバーからブロンズへの加飾変更には、「より高級感が増して、アルファードらしいゴージャスな雰囲気になりそう」「今のモデルより好みかもしれない」と期待を寄せる声がある一方で、「実物を見るまでは派手すぎないか心配」「ブラック系の新色との相性が気になる」など、仕上がりを慎重に見極めようとする書き込みも目立ちます。

そして、最も切実なのが、販売枠が少なくて購入できるのかどうかという点です。

すでにディーラーと連絡を取り合っている人もおり、「4月の先行予約に乗り遅れたら、また数年待ちになるかも」「担当営業には、情報が出た瞬間に連絡してと頼んである」「本当に買えるのか？」といった、争奪戦を覚悟するコメントも見受けられました。