携帯電話サービス「povo2.0」にて「認定中古スマホ」の販売が開始！30日間無償保証やバッテリー80％以上など。Assurant Japanが運営
|povo 認定中古スマホが販売開始！価格の上昇による中古ニーズの高まりで
KDDIおよび沖縄セルラー電話、KDDI Digital Life、Assurant Japanは20日、オンライン専用の携帯電話サービス「povo2.0」（ https://povo.jp/ ）においてスマートフォン（スマホ）の高機能化や製品価格の上昇を受けて高まっている品質が保証された中古スマホへの需要に対応するために「povo 認定中古スマホ」の提供を2026年4月20日から開始するとお知らせしています。
なお、povo 認定中古スマホはAssurant Japanが運営・販売をしており、Assurant Japanが設定した厳格な基準に基づき、専門スタッフが外観を1台ずつ丁寧に査定し、最大48項目の機能検査と徹底したデータ消去、製品の表面のみならず、充電コネクタの隙間など細部に至るまで丁寧にクリーニング・消毒を実施した高品質な整備が行われた製品が取り扱われ、すべての工程を完了した製品は専用ボックスに梱包の上で安心して利用できる状態で届けられるということです。
povo2.0は自分のライフスタイルに合わせてトッピングを自由に選択できる月額基本料0円から始められるオールトッピングな携帯電話サービスとして2021年9月より提供されており、月額基本料0円のベースプランを契約の上でさまざまな「データトッピング」や通話定額が利用できる「通話トッピング」などを組み合わせて利用します。
月額基本料0円でトッピングによる高速データ通信容量の追加（購入）などがない場合でも通信速度が送受信最大128kbpsに制限された状態でデータ通信が使え、通話も22円／30秒、SMSも送信は3.3円／通〜（受信は無料）で使えます。ただし、前述通りに長期間（180日間以上）トッピングの購入などがない場合は利用停止や契約解除となることがあるということです。
＜いつものデータトッピング＞
povoの認定中古スマホはAssurant Japanが設定した厳格な基準に基づき、検査・整備を行い、KDDIがpovo2.0の対応機種であることを認定した高品質な中古スマホです。Assurant Japanが行う品質管理では高性能システムを用いた最大48項目の機能検査を実施するとともに専門スタッフが外観を1台ずつ丁寧に査定し、データ消去を徹底するほか、製品の表面のみならず、充電コネクタの隙間など細部に至るまで丁寧なクリーニングと消毒を実施しています。
すべてての工程を完了した製品は専用ボックスに梱包のうえ、安心してご利用いただける状態で届けられます。また状態に応じてA（美品）およびB（良品）、C（可）の3段階のランクから購入者のニーズに合わせて選択可能で、iPhoneに限ってはバッテリー残量80％以上を保証した製品のみが販売され、購入後30日間の無償保証も付属するため、安心して利用できるとのこと。現時点における主な販売製品と価格（金額はすべて税込）は以下の通り。
|商品
|価格
|【中古】iPhone 15 128GB SIMフリー［Cランク］
|80,999円
|【中古】iPhone 15 256GB SIMフリー［Cランク］
|95,999円
|【中古】iPhone 14 256GB SIMフリー［Cランク］
|66,999円
|【中古】iPhone 14 Pro 256GB SIMフリー［Cランク］
|89,999円
|【中古】iPhone 13 256GB SIMフリー［Cランク］
|55,000円
|【中古】iPhone 13 mini 512GB SIMフリー［Bランク］
|64,999円
|【中古】iPhone 12 128GB SIMフリー［Cランク］
|35,999円
|【中古】iPhone SE 3 第3世代 64GB SIMフリー［Aランク］
|30,999円
アプリ名：povo2.0アプリ
価格：無料
カテゴリー：ツール
開発者：KDDI株式会社
バージョン：1.64.0
Android 要件：Android 7.0 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=com.kddi.kdla.jp
アプリ名：povo2.0アプリ
価格：無料
カテゴリー：ユーティリティ
開発者：KDDI CORPORATION
バージョン：1.64.0
互換性：iOS 13.0以降またはmacOS 11.0以降とApple M1以降のチップを搭載したMac、visionOS 1.0以降のApple Visionが必要です。
App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1554037102?mt=8
記事執筆：memn0ck
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