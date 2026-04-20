芦田愛菜、初体験のレトロ自販機の料理に「美味しい！」 その裏側を知り…一同衝撃「もっとやり方なかった？」

4月18日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』2時間スペシャルでは、スタジオに懐かしいそばうどんの自動販売機が登場。

初めてレトロ自販機でうどんを購入した芦田愛菜は、その斬新なシステムに衝撃を受けて…。

【映像】芦田愛菜、斬新なシステムのうどん自販機に「ビッチャビチャなんですけど…」

レトロ自販機に硬貨を投入し、耳をすませた芦田いわく、中では「なんかチャポチャポ言ってます！」とのこと。その後も自販機は、ガタガタと激しい音を立て、うどんはわずか20秒ほどで出てきた。

出来立てのうどんに芦田は、「あちちちちち〜おぉ〜！すご〜い！ちゃんと熱いです！」とビックリ。スタジオに運び終えるまで、「すごいすごいすごい！すご〜い！」と感動で連呼した。購入したきつねうどんは、油揚げも入っており、350円とは思えないほどクオリティが高く、試食した芦田は「美味しい！」と驚いた。

試食後に芦田たちは、特別にレトロ自販機の中を見せてもらうことに。自販機の中には、つゆ以外のうどんと具材があらかじめ入ったお椀が、冷たい状態でたくさんセットされていた。この状態から自販機を操作すると、お椀が1杯だけ移動。熱湯が注がれたお椀は、「ガチャン！」と音を立てて蓋がセットされ、激しく回転して湯切りを始める。そして遠心力でお湯が飛ばされると、仕上げにつゆがかけられ、「チーン！」という音とともに完成！

レトロ自販機が激しい音や動きをするたびに、芦田は「うわっビックリした！」「えぇ〜！」と驚き。特に斬新すぎる湯切りに対しては、「容器の周りがビッチャビチャなんですけど」と苦笑いしてしまう。これにはサンドウィッチマンも、「荒いなぁ〜」「もうちょっとやり方なかったのかなぁ？」などとツッコんでいた。