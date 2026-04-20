旬の筍1本で簡単！豚バラの脂がうまい『たけのこの肉巻き焼き』

たけのこが出回る季節。ゆでたけのこを使って、手軽においしい一皿を。

豚バラを巻いたら、あとはこんがり焼くだけ。脂とうまみがたけのこの甘みを引き立てて、味つけは塩こしょうとシンプルながら、やみつきになる味わいです。簡単なく作れて、満足感はしっかり。季節の味を気軽にどうぞ。

『たけのこの肉巻き焼き』のレシピ

材料（2人分）

ゆでたけのこ（小）……1本（150〜200g）

豚バラ薄切り肉（しゃぶしゃぶ用）……16枚（約200g）

ベビーリーフ……1パック

小麦粉

塩

粗びき黒こしょう

サラダ油

作り方

（1）たけのこは縦8等分に切る。豚肉は1枚ずつ広げ、小麦粉を薄くふる。

（2）たけのこ1切れに豚肉を2枚ずつらせん状に巻く。塩小さじ1/2、粗びき黒こしょう少々をふる。

（3）フライパンにサラダ油大さじ1/2を強めの中火で熱して2を入れ、4〜5分、全体がこんがりとするまで、ころがしながら焼く。器に盛り、ベビーリーフを添える。

こんがり焼くだけで、この満足感。味つけも簡単で失敗知らず。素材の味をしっかり堪能できます。

（『オレンジページ』2024年4月17日号より）