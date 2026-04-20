旬の筍1本で簡単！豚バラの脂がうまい『たけのこの肉巻き焼き』
たけのこが出回る季節。ゆでたけのこを使って、手軽においしい一皿を。
豚バラを巻いたら、あとはこんがり焼くだけ。脂とうまみがたけのこの甘みを引き立てて、味つけは塩こしょうとシンプルながら、やみつきになる味わいです。簡単なく作れて、満足感はしっかり。季節の味を気軽にどうぞ。
『たけのこの肉巻き焼き』のレシピ
材料（2人分）
ゆでたけのこ（小）……1本（150〜200g）
豚バラ薄切り肉（しゃぶしゃぶ用）……16枚（約200g）
ベビーリーフ……1パック
小麦粉
塩
粗びき黒こしょう
サラダ油
作り方
（1）たけのこは縦8等分に切る。豚肉は1枚ずつ広げ、小麦粉を薄くふる。
（2）たけのこ1切れに豚肉を2枚ずつらせん状に巻く。塩小さじ1/2、粗びき黒こしょう少々をふる。
（3）フライパンにサラダ油大さじ1/2を強めの中火で熱して2を入れ、4〜5分、全体がこんがりとするまで、ころがしながら焼く。器に盛り、ベビーリーフを添える。
こんがり焼くだけで、この満足感。味つけも簡単で失敗知らず。素材の味をしっかり堪能できます。
教えてくれたのは…
藤井 恵フジイ メグミ
料理家
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女子栄養大学卒業後、料理番組、フードコーディネーターのアシスタントなどを経て、独立。毎日の夕食もお弁当も、昔ながらの料理もヘルシーレシピも、気のきいたおもてなし料理までこなす実力派。考案されるレシピは味のよさと作りやすさを兼ね備えた多くの人に支持されるものばかり。等身大のライフスタイルが幅広い層の憧れとなり、注目を集めている。