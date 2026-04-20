インドを国賓訪問した李在明（イ・ジェミョン）大統領に対する公式歓迎式が20日にニューデリーの大統領宮で行われた。

8年ぶりに韓国大統領を国賓として招いたインドは手厚く歓待した。李大統領を招いたインドのモディ首相は、李大統領が乗った車の前で出迎え、両首脳は両手で握手しながらあいさつを交わした後、抱擁しうれしさを示した。騎兵隊の査閲を受け入場した李大統領は、金恵景（キム・ヘギョン）夫人、モディ首相、インドのムルム大統領と並んで演壇に立ち軍楽隊の国歌演奏を聞き儀仗隊の査閲を受けた。

李大統領は公式歓迎式後にガンジー追悼公園のラージ・ガートを訪問した。ラージ・ガートはヒンディー語で「王の墓」という意味で、マハトマ・ガンジーを火葬したところだ。李大統領と金夫人はガンジーの墓地に献花して黙祷し、インド側の作法に基づき花びらを両手で持って墓石の前に散らした。李大統領は芳名録に「マハトマ・ガンジー様の平和精神で世界が平和であふれることを期待しともに努力します」と書いた。

李大統領はこの日、モディ首相と共同植樹、記念撮影行事から韓国・インド首脳会談の日程を始める。会談は小人数・拡大会談を経て覚書（MOU）締結と共同メディア発表と続く予定だ。

李大統領はこの日公開された現地紙タイムズ・オブ・インディアとのインタビューで、「核心課題のひとつは包括的経済パートナー協定（CEPA）改善交渉を加速すること」と明らかにした。両国実務陣は造船、鉄鋼、人工知能（AI）、文化・人的交流などの分野で両国の協力を加速化する内容が盛り込まれたMOUを調整中だ。

李大統領は首脳会談後には韓国産業通商部とインド商工産業省が共同主催する「韓国・インドビジネスフォーラム」にも参加する。韓国からはサムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長、現代自動車グループの鄭義宣（チョン・ウィソン）会長、LGグループの具光謨（ク・グァンモ）会長、HD現代の鄭基宣（チョン・ギソン）会長ら250人が会場を訪れ、インドからも企業関係者350人が参加する。

今回のフォーラムを契機に韓国とインドの企業は、造船、デジタル、エネルギーなど多様な分野で20件の民間協力MOUを締結する計画だ。