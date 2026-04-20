「高級感がある」と思うマツダの車ランキング！ 2位「MAZDA CX-60」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に、自動車に関するアンケートを実施しました。その中から、「高級感があると思うマツダの車」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「内装の作り込みが丁寧で、本革や木目調のデザインなど細かい部分まで高級感があります」（40代男性／北海道）、「水平基調の内装デザインや上質素材の使い方が際立ち、マツダの中でも特に高いプレミアム性を持つ」（50代男性／青森県）、「内装が見たことないほどかっこいい。木目をつかっていたり高級感がある」（30代女性／静岡県）といったコメントがありました。
回答者からは「車体が大きくかつ優雅なフォルムがかっこよくて高級感がある」（50代女性／北海道）、「稼いでいる人でマツダの車乗っている人は大体このCX-80ですよ。この車乗っている人は40代半ばから50代後半の方が多いので大人の高級車のイメージです」（40代女性／富山県）、「重厚感のあるボディにマツダ特有の美しい塗装が映え、輸入車のような気品が漂っているから」（30代女性／長崎県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：MAZDA CX-60／40票2位にランクインしたのは、マツダの新世代ラージ商品群の第一弾である「MAZDA CX-60」です。FR（後輪駆動）ベースの力強いプロポーションと、日本の美意識を反映させたという繊細で上質なインテリアが話題を呼びました。SUVの力強さと、プレミアムブランドに匹敵する内装の仕立てが人気を博しています。
1位：MAZDA CX-80／68票見事1位に輝いたのは、マツダの新たなフラッグシップSUV「MAZDA CX-80」でした。3列シートを備える堂々とした体躯と、余裕のある車内空間が最大の特徴。素材の質感を生かしたラグジュアリーな内装や、静かで力強い走りが高く評価されており、まさに「マツダで最も高級感のある一台」として認知されています。
回答者からは「車体が大きくかつ優雅なフォルムがかっこよくて高級感がある」（50代女性／北海道）、「稼いでいる人でマツダの車乗っている人は大体このCX-80ですよ。この車乗っている人は40代半ばから50代後半の方が多いので大人の高級車のイメージです」（40代女性／富山県）、「重厚感のあるボディにマツダ特有の美しい塗装が映え、輸入車のような気品が漂っているから」（30代女性／長崎県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)