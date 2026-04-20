Photo: 組橋信太朗

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

デスクワークが続くと、どうしても運動不足になりがち。とはいえ、強い意志を持って運動を始めるのは難しく、ジムに行く時間をつくるのも一苦労…。

筆者がまさにその1人なのですが、その悩みを解決してくれそうなプロダクト「無限階段PRO」がmachi-yaに登場しているとのこと。

Photo: 組橋信太朗

運動不足を解消すべくサンプルをお借りして実際に自宅で試してみたところ、想像以上にお手軽にいい運動ができたので、使用感をお届けします。

3分で汗ばむほど！ 自分好みに調整できる本格ステップ

名前からもわかる通り、「無限階段PRO」は階段を登るような運動をその場で再現できるステッパーです。

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特長のひとつは、3段階の傾斜調整と16段階の負荷調整ができるということ。

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傾斜は本体のスタンド部分で調整。29度、31度、33度から選べます。

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負荷調整は本体中央部分のダイヤルをカチカチッと回すことで、16段階から調整ができます。

今回は傾斜を一番ゆるい29度に設定。負荷のダイヤルは、あまり軽いと逆に動きづらかったため一番重い設定にし、ゆっくりと階段を登るようなイメージで踏み込んでみました。

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最初は「意外と楽かも？」と思いましたが、階段や坂を登るのと同じく、1分ほどで負荷を感じ始め、3分も経つ頃にはじんわりと汗ばんできました。

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ストロークが長いのでゆっくりの動きでもしっかりと負荷がかかります。一方で、左右の足が連動してステップが動くため、本物の階段を登るよりも足を上げる動作の負担は少なめ。その分、踏み込む足はもも裏への負荷が大きく、とてもいいトレーニングになっていると感じました。

運動量が可視化されて達成感あり！

運動を続ける上で欠かせないのがモチベーション。無限階段PROには専用のモニターがついており、運動の成果をしっかり数値化してくれます 。

中断するとタイマーも自動で止まってくれ、適切に数値化してくれます Photo: 組橋信太朗

計測してくれるのは、「時間（TIME）」「累計歩数（TCNT）」「セッションの総歩数（COUNT）」「1分あたりの歩数（SPM）」「運動強度（WATT）」「消費カロリー（CAL）」「移動距離（DIST）」の7項目。

どれだけ自分が身体を動かしたのかを目に見える形で理解できるので、やる気も達成感もしっかり感じられます。とりあえず運動を始めたいという筆者のようなビギナーにはとてもうれしい…！

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また、モニター上部にタブレットスタンドが備わっているので、好きな動画を観ながらでも身体を動かせるので、限られたプライベートな時間の中で、エンタメも運動も無理なく並行できます。

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持ち手にボトルホルダーを取り付けられる配慮も、ありがたいポイントでした。

夜でも安心の静音性と、納得のサイズ感

自宅で使うフィットネス機器は音とサイズも気になるところですが、無限階段PROの静音性はかなり優秀でした。

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金属がぶつかったり擦れたりするようなノイズはなく、少し強めに布が擦れるような音がする程度です。夜に使ってみても隣の寝室まで音が響くことはなく、子どもが起きることもありませんでした。

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サイズ感については、本格的な構造なだけあってやや大ぶりな印象。ですが、窓の方向に向けて設置してみると、眺めのいいジムのような雰囲気が出ていい雰囲気に感じまましたし、本体は折りたたんで片付けることが可能。運動する時だけリビングに出して使う、といったメリハリのある使い方もできます。

自宅のわずかなスペースを本格的なジムに変えてくれる「無限階段PRO」。日々のスキマ時間を活用して、効率よく運動不足を解消したい方にはぴったりのアイテムです。

気になった方は、以下の商品ページから詳細をチェックしてみてください！

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配布枚数：先着30枚（期間中1人1回まで使用可能） クーポン利用期限：2026年4月30日（木）23:59 クーポン金額：3,000円OFF（支援金額30,000円以上） 適用サービス：machi-yaのみ ※複数クーポンの同時使用NG ※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください。

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Photo: 組橋信太朗

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。