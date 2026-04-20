1800万円獲得の高橋彩華は3位 佐久間朱莉は7000万円超え【女子賞金ランキング】
国内女子ツアー今季7戦「KKT杯バンテリンレディス」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
【写真】木戸愛とハグで喜びを分かち合う高橋彩華
今大会でシーズン2勝目を挙げた高橋彩華が1800万円を獲得。今季通算を4574万4060円として、ランキング3位をキープした。菅楓華は10位タイで193万円を加算。今季8317万2266円でランキング1位を維持した。佐久間朱莉は3位タイに入って650万円を加算。2位（7271万3626円）をキープした。単独2位で終えた鈴木愛は880万円を上積みし、19位から12位（1991万円）に浮上した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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