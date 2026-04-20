ピストンズをイースト首位へ導いたJB・ビッカースタッフHCがNBCAの年間最優秀コーチ賞に選出

4月18日（現地時間17日）。全米バスケットボールコーチ協会（NBCA）は、2025－26シーズンのマイケル・H・ゴールドバーグNBCA年間最優秀コーチ賞に、デトロイト・ピストンズのJB・ビッカースタッフHC（ヘッドコーチ）が選ばれたことを発表した。

このアウォードは、NBAのヘッドコーチとしての献身に尽力、そして努力を称えるもので、コート上で選手のパフォーマンス向上に貢献し、コート外でも地域社会への貢献と献身を示したヘッドコーチへ毎年贈られるものとなっている。

今シーズン、このアウォードで得票されたのは、ビッカースタッフHCのほかにマーク・デイグノートHC（オクラホマシティ・サンダー）、ミッチ・ジョンソンHC（サンアントニオ・スパーズ）、チャールズ・リーHC（シャーロット・ホーネッツ）、ジョー・マズーラHC（ボストン・セルティックス）、クイン・スナイダーHC（アトランタ・ホークス）、ティアゴ・スプリッターHC（ポートランド・トレイルブレイザーズ）の計7名。

ピストンズの指揮官へ就任して2年目の今シーズン。ビッカースタッフHCはチームをイースタン・カンファレンス首位、リーグ全体でも3位に入る60勝22敗（勝率73.2パーセント）へ導き、アウェーでフランチャイズ史上最多の28勝をマーク。

ピストンズは球団史上3度目のレギュラーシーズン60勝を記録し、ビッカースタッフHCは今シーズン、球団史上3番目の速さで100勝達成（159試合）も果たしている。

ケイド・カニングハム、ジェイレン・デューレンらを擁するピストンズは、今シーズンにビッカースタッフHCの下でペイントエリアにおける平均57.9得点と平均ブロック数6.4本でリーグトップを記録。さらにペイントにおける得点と失点でいずれもリーグトップ5入りしたリーグ唯一のチームとしてシーズンを終えている。

これまでヒューストン・ロケッツ、メンフィス・グリズリーズ、クリーブランド・キャバリアーズ、ピストンズで指揮を執ってきたビッカースタッフHCにとって、初のアウォードとなった。

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