池袋駅に「ランディーズドーナツ」4．23オープン！ 限定ドーナツやグッズを用意
アメリカ・ロサンゼルスで大人気のドーナツショップ「ランディーズドーナツ」の国内5号店が、4月23日（木）から、東京・池袋駅構内にグランドオープンする。
【写真】鮮やかなピンクがおしゃれ！ 数量限定のバッグも用意
■テイクアウト専門店
今回オープンする「ランディーズドーナツ 池袋西口店」は、首都圏各地から多数の路線が乗り入れ、国内有数の利用者数を誇るターミナル駅として日々多くの人が行き交う池袋駅に立地するテイクアウト専門店。
店舗壁面には、米国1号店の外観画像や、映画、アーティスト、アパレル、スポーツメーカー等とのさまざまなコラボレーションビジュアルを用いたグラフィックを展開し、ブランドの世界観を表現している。
また、グランドオープンを記念した限定ドーナツ「アーモンドチョコレイズド」と「アーモンドストロベリーレイズド」が5月下旬まで販売されるほか、40種類以上のメニューがそろう。
さらに、ポップなイラストをあしらった「テイクアウトバッグピンク（S）」も登場。ドーナツが4個入るテイクアウトバッグで、なくなり次第終了となるため早めのチェックが必要だ。
【写真】鮮やかなピンクがおしゃれ！ 数量限定のバッグも用意
■テイクアウト専門店
今回オープンする「ランディーズドーナツ 池袋西口店」は、首都圏各地から多数の路線が乗り入れ、国内有数の利用者数を誇るターミナル駅として日々多くの人が行き交う池袋駅に立地するテイクアウト専門店。
また、グランドオープンを記念した限定ドーナツ「アーモンドチョコレイズド」と「アーモンドストロベリーレイズド」が5月下旬まで販売されるほか、40種類以上のメニューがそろう。
さらに、ポップなイラストをあしらった「テイクアウトバッグピンク（S）」も登場。ドーナツが4個入るテイクアウトバッグで、なくなり次第終了となるため早めのチェックが必要だ。