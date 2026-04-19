「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）

元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が１９日、約１カ月間の米ロサンゼルス合宿を終えて帰国した羽田空港で取材に応じた。残り２週間を切った４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝とのドリームマッチに向けて「（米国滞在）最終日は練習せずに帰ってきた。休息を取りながら、順調です。実戦練習も踏まえて、成長できた部分はたくさんあった。ばっちり仕上がった」と手応えを示した。

注目のモンスター戦に向けた恒例のＬＡ合宿を無事に終え、空港には約５０人の報道陣が集まった。フライトの遅延で予定から約１時間遅れて到着したものの、疲れた様子もなく軽やかな足取りで取材エリアに移動。「今までにないくらい好調で、良い合宿を積めた。残りは（国内で）しっかり集中してやり切るだけ」とうなずいた。

歴史的一戦が行われる東京ドーム大会は、国内のボクシング興行としては史上最多の約５万５０００人の観客動員となることが明らかになったが、「そこは気持ちで、５万５０００人の皆さんを満足させたいなと」と発奮。米国でも井上戦に向けて声を掛けられる機会が多かったといい、「帰ってくるときも（空港で）どこの航空会社かわからないが、（搭乗フライトではない航空機の）機長さんが声を掛けてくれた。（国内外で）たくさんの関心や期待があるんだなと感じます」と明かした。

日本だけでなく世界のボクシングファンも注目する日本人同士の頂上決戦で、海外ブックメーカーの試合予想では井上勝利が優位となっている。中谷は「色んな意見があって当然。５月２日、しっかり見返すだけかなと思います」と笑いながら、静かに闘志を込めた。