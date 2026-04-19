この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Bobby Maihama」が、「4月1日新作！ディズニーランドのおいしいパークフード特集」と題した動画を公開した。動画では、ボビー氏が東京ディズニーランドで4月1日から新たに登場したおすすめのパークフードを紹介している。

ボビー氏は、事前予約していた「ブルーバイユー・レストラン」を訪れ、「シェフのおすすめコース」を堪能。カリブ海をイメージした「冷製合鴨のロースト」や、定番の「ローストビーフとオマール海老」を味わい、特に身がぎっしり詰まったオマール海老を「何個でも食べられるおいしさ」と絶賛した。青色が目を引く「スパークリングドリンク（ブルーシロップ＆パイナップルシロップ）」もあわせて注文し、アトラクション「カリブの海賊」の雰囲気を存分に楽しんでいる。

続いて「カフェ・オーリンズ」では、「アイスストロベリーカフェラテ」と「ラズベリーガナッシュサンド」を実食。その後、「トゥモローランド・テラス」へ向かい、混ぜると紫色に変わる不思議な「ギャラクティック・ブリーズ」や、肉厚なミートパティとテリヤキチキンが挟まれた「ベイマックスバーガー」などを次々とレビューした。「スパークリングドリンク（パイナップル＆オレンジ、ナタデココ）」にはバニラアイスをトッピングし、クリームソーダ風にアレンジして楽しむ様子も収められている。

動画の最後でボビー氏は、ブルーバイユーのオマール海老と、ベイマックスのスパークリングドリンクを特におすすめのメニューとして挙げた。これからパークを訪れる予定がある人にとって、フード選びの参考になる内容となっている。

YouTubeの動画内容

04:53

ブルーバイユー・レストランで「シェフのおすすめコース」を堪能
13:47

カフェ・オーリンズの新作ドリンクとスイーツ
18:04

トゥモローランド・テラスで色が変わるドリンクに驚き
24:55

肉厚でボリューミー！ベイマックスバーガーを実食
26:03

総評：おすすめはオマール海老とベイマックスのドリンク

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