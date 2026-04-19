浅見めいプロデュースのリッププランパー新作♡キラちゅる唇を叶える限定コスメ

Z世代から絶大な支持を集める浅見めいさんがプロデュースするコスメブランドA/mAkeから、数量限定のリッププランパーが登場。大粒ラメがきらめくグロッシーな質感と、ほどよいボリューム感で“ちゅるん唇”を叶えてくれる注目アイテムです。ナチュラルなのにしっかり盛れる、今どきリップメイクを楽しみたい方にぴったりの新作です♡

ナチュラルに盛れる新感覚プランパー

「エーメイクグロッシーリッププランパー」は、マイルドな刺激設計で使いやすいのに、ひと塗りでふっくらとした立体感のある唇へ導くのが魅力。

過度な刺激に頼らず、デイリー使いしやすい設計ながら、しっかりとボリューム感を演出します*1。縦じわも自然にカバーし、素の唇を格上げするような仕上がりに。

さらに形状記憶ゲル4を配合し、ぷるんとした状態をキープ。ヒアルロン酸Naや加水分解コラーゲンなどの保湿成分5も配合され、メイクしながらケアできるのも嬉しいポイントです。

K-パレットの春夏限定カラー♡抜け感眉を叶える新作アイブロウ登場

キラめき際立つラメと使い方

多色の大粒ラメが光を反射し、唇に立体感と華やかさをプラス。単色使いでグロッシーなリップとして楽しめるほか、お手持ちのリップに重ねてニュアンスチェンジも可能です。

トップコートとして使えば、いつものメイクにトレンド感をプラスできます。

また、スプーン型のシリコンチップを採用し、細部まで塗りやすく衛生的。デザイン性と使いやすさを兼ね備えた、毎日手に取りたくなる一本です。

カラー＆商品詳細

エーメイクグロッシーリッププランパー



価格：1,430円（税込）

カラー：全4色

モモフィズ（じゅわっと色づくコーラル）



スイカフィズ（ゴールドラメが輝くヘルシーレッド）



ブドウフィズ（ブルー×ピンクラメのプラムカラー）



クリスタルフィズ（透明感あふれるうるみブルー）

発売日：2026年5月13日(水)19:00～ｍｓｈ公式オンラインストア／ｍｓｈ公式Qoo10ストア

※5月15日(金)よりドン・キホーテ系列店舗

※6月中旬よりバラエティショップ・ドラッグストア

※店舗により発売時期が異なり、一部お取り扱いのない店舗もございます。

*1メイクアップ効果

*2すべての方に皮膚刺激が起きないわけではありません

*3バニリルブチル（温感成分）、メントキシプロパンジオール（清涼感成分）

*4（バルミチン酸／エチルヘキサン酸）デキストリン（保湿成分）

*5ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン

*6グリチルレチン酸ステアリル

浅見めいのリップで旬顔にアップデート♡

浅見めいさんプロデュースのリッププランパーは、ナチュラルに盛れる仕上がりと華やかなラメ感を両立した優秀アイテム。

デイリーにも特別な日にも使いやすく、ひと塗りで今っぽい“ちゅるん唇”が完成します。

数量限定だからこそ、気になる方は早めのチェックがおすすめ。トレンド感あふれるリップで、メイクをもっと楽しんでみてください♪