4月17日から、綾瀬はるかの主演映画『人はなぜラブレターを書くのか』が公開されている。連日、宣伝のためバラエティ出演が続く綾瀬だが、熱愛を取りざたされた「SixTONES」ジェシーの “親友” に対する接し方が、SNSをざわつかせているようだ。

発端となったのは、16日放送の『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）の人気企画「グルメチキンレース ゴチになります！」。綾瀬は、映画の告知も兼ねて、同作に出演する細田佳央太（かなた）とともに参戦した。

「恒例の自腹をかけた値段当てで、綾瀬さんは4位になりました。綾瀬さんより下には、レギュラーメンバーで霜降り明星のせいやさんが残っていました。進行の羽鳥慎一さんから現在の状況を聞かれ、綾瀬さんは『せいちゃんが（注文した料理の値段が）安すぎるか……』とつぶやく場面があったのです」（スポーツ紙記者）

せいやのことをあだ名で呼んだ綾瀬だったが、放送後のXでは

《綾瀬はるかも「せいちゃん」呼びなんだね。ジェシーが呼んでるの聞いてるから思わず出ちゃったのかな？》

《綾瀬はるかさん、せいちゃんって呼んでるんですね…ジェシーが仲良しでせいちゃんって呼んでるもんね》

《ゴチで綾瀬はるかが、せいちゃんって呼んでて、まじジェシーの影響じゃん……ってなってる私》

など、動揺する声が聞かれていた。綾瀬は、2024年7月の「NEWSポストセブン」でジェシーとの熱愛を報じられたが、せいやに対する呼び方からジェシーが想起されたようだ。

「ジェシーさんとせいやさんは、プライベートで仲がいいことを公言しており、お互いのことを『ジェシーちゃん』『せいちゃん』と呼び合い、“親友” として認知されています。

一方で、綾瀬さんとせいやさんはこれまであまり接点がなく、突然 “せいちゃん” と、ジェシーさんと同じ呼び方をしたので困惑する人もいたのでしょう。

実際、呼ばれたせいやさんも、『せいちゃんって呼ばれた。すごい距離詰めてくれた』と、喜びながらも少々戸惑った様子でした」（芸能記者）

映画の公開前とあって、綾瀬は13日の『しゃべくり007』、14日の『ザ! 世界仰天ニュース』、17日の『金曜ミステリークラブ!!!』など、日本テレビ系のバラエティ番組に多数出演している。主演女優として作品のプロモーションに積極的な姿勢がうかがえるが、“欠席” した番組もあった。

「4月5日のSixTONESの冠バラエティ番組『Golden SixTONES』に、映画に出演する菅田将暉さんが出演しました。綾瀬さんは不在だったのですが、番組ラストで菅田さんが映画の内容を告知した際、予告動画に綾瀬さんの姿がいっさい映っていなかったのです。

ジェシーさんも出演するSixTONESの番組で綾瀬さんの映像を流さないよう、制作サイドが “配慮” したのではないかと疑われました。全カット騒動が波紋を呼ぶなか、綾瀬さんがジェシーさんの親友芸人を同じあだ名で呼んだことで、“つながり” を感じる人もいたようです」（同）

熱愛報道から2年が経とうとしているが、綾瀬とジェシーの言動は、依然として注目を浴びてしまうようだ。