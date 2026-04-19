「初共演の映画で2人は高校時代から恋人同士の役。現場でも中島さんが新木さんによく話しかけていて、彼女が好きな芸人のモノマネをして笑わせるなど、仲の良さが伝わってきました」

【画像】新木優子との結婚を発表した中島裕翔

そう語るのは、新木優子（32）と中島裕翔（32）がW主演を務めた2017年の映画『僕らのごはんは明日で待ってる』の関係者だ。

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月9ドラマでは恋人同士の役も

今年の4月11日に結婚を発表した新木と中島。初共演の映画が公開された翌年に、2人が出演した月9ドラマ『SUITS／スーツ』（フジテレビ系）でも、何と恋人同士の役だった。

「ファンの間でも『ゆとゆこ』コンビとして親しまれていました。ただ今回、事務所は双方のファンに配慮してか、メディアに共演時の映像や写真は使わぬように言ってきた」（テレビ関係者）

次第に仲を深めていった2人の交際が、初めて報じられたのは『女性セブン』（26年1月8・15日号）である。主に自宅でのデートを重ね、昨年夏前ごろ、同じマンションの上下階に住むようになったという。

「友人の間では『結婚目前』と囁かれていましたが、報道の時点で、両家顔合わせも済ませていたそうです。春を迎え、満を持して発表となった」（芸能記者）



同い年の中島と結婚した新木 ©時事通信社

小学5年生でスカウトされ、08年に14歳で女優デビューした新木。『ゼクシィ』のCMガールに選ばれたことで大ブレイクした。数々のドラマ・映画で主演を務めてきたが、これまで私生活は謎に包まれていた。

「交際報道もなく、17年に幸福の科学の総裁が『霊言』で新木を出したことを契機に、彼女も信者だと報じられたことぐらい。ただ人気は衰えなかった」（同前）

ファッション系インフルエンサーとしての顔も

活躍の場は女優業だけにとどまらない。ファッション系インフルエンサーとしての顔も持ち、インスタグラムのフォロワーは実に494万人を数える。

「インスタのPR案件の投稿だけで数千万円の収入だと言われている。CM契約数は5社あり、併せて年間収入1億円は優に超える」（前出・テレビ関係者）

そんな彼女が昨年4月に購入したのが、港区の超高級タワーマンションである。

《この続きでは、超高級タワマンと中島の身に起きていた「主演交代」など2人の気になる近況を詳しく報じている。記事全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および4月16日（木）発売の「週刊文春」で読むことできる》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月23日号）