恋の始まりは相手の「本気度」がまだ見えにくいもの。でも、出会って間もない段階でさえ、男性は“本命女性にしか見せない態度”があるのです。そこで今回は恋愛初期から違いが滲み出る、男性が“本命女性”にだけする「特別な行動」を紹介します。最初から“誠実に段取り”を組む遊び目的の男性は、急な誘いや軽いノリが目立ちがち。反対に本気の男性は「会う時間を大切にしたい」と考えるため、約束やプランを誠実に組み立てる傾