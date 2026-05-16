Image: Google どんどんハードルは下がってきています。つい最近、一部のAndroid端末ではiPhoneのAirDropに対応しました。iPhone同士でAirDropするように、AndroidからiPhoneにAndroidできたり、その逆もOK。Android派、iPhone派が仲良くなれて、非常にいいアップデートとなっています。このAirDrop互換、現状ではサムスンのGalaxyシリーズの一部や、Google（グーグル）のPixelシリーズの一