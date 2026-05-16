現在、勝ち点36の18位と降格の危機にあるウェストハムは、降格した場合複数の主力選手の流出が危惧される。FWジャロッド・ボーウェンやFWクリセンシオ・サマーフィル、そしてMFマテウス・フェルナンデスといったメンバーには他クラブも注目することになる。M・フェルナンデスについてはマンチェスター・ユナイテッド、アーセナルといったビッグクラブからの興味が取り沙汰されている。元イングランド代表FWガブリエル・アグボンラ