山崎実業の新作で、「テーブルにこれ以上ものを置けない」から脱却。鍋やホットプレート料理で大活躍です
おうち焼肉で活躍するホットプレート。
使うときにちょっとストレスだったのが、テーブルの大部分をホットプレートが占領してしまうこと。
食材や取り分け皿などが置きにくかったり、置ききれなかったり……
そんな不便を解決してくれる、山崎実業の新作アイテムを発見しました！
ずっしり重量感のある新作ラック
山崎実業から新しく発売されたのが「下が使える電気プレートラック タワー」です。
サイズはW60×D33.3×H12.8cmと大きめ。約1.5kgとしっかり重さがあるのも特徴です。
脚は折りたたんで裏面に収納できるため、隙間にしまっておくことができますよ。
ホットプレートの下に食材を置けちゃう！
使い方はカンタン。脚を開いた状態でテーブルの上にのせるだけ。
しっかりとした重さがあるため、上にホットプレートをのせられるんです。
こうすることでホットプレートの下に、ものを置けるスペースが生まれます。
食材や調味料、取り皿などを置いておけるのは便利ですよね！
「電気プレートラック」の有無だけで、こんなにもテーブルの上のスッキリ感が違います。
ホットプレートはもちろん、たこ焼き器や鍋を置くこともできそう。
ほかにもタコスや手巻き寿司のように、たくさんの食材を並べて楽しむパーティでも活躍間違いなし！
家族や友人が集まる機会が多い方は、スマートな食卓になるラックを検討してみてはいかがでしょうか。
Source：山崎実業公式サイト
山崎実業 下が使える 電気プレートラック ホワイト
3,850円
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