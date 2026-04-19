Image: 山崎実業

ROOMIE 2026年2月8日掲載の記事より転載

おうち焼肉で活躍するホットプレート。

使うときにちょっとストレスだったのが、テーブルの大部分をホットプレートが占領してしまうこと。

食材や取り分け皿などが置きにくかったり、置ききれなかったり……

そんな不便を解決してくれる、山崎実業の新作アイテムを発見しました！

ずっしり重量感のある新作ラック

Image: 山崎実業

山崎実業から新しく発売されたのが「下が使える電気プレートラック タワー」です。

サイズはW60×D33.3×H12.8cmと大きめ。約1.5kgとしっかり重さがあるのも特徴です。

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脚は折りたたんで裏面に収納できるため、隙間にしまっておくことができますよ。

ホットプレートの下に食材を置けちゃう！

Image: 山崎実業

使い方はカンタン。脚を開いた状態でテーブルの上にのせるだけ。

しっかりとした重さがあるため、上にホットプレートをのせられるんです。

こうすることでホットプレートの下に、ものを置けるスペースが生まれます。

食材や調味料、取り皿などを置いておけるのは便利ですよね！

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「電気プレートラック」の有無だけで、こんなにもテーブルの上のスッキリ感が違います。

ホットプレートはもちろん、たこ焼き器や鍋を置くこともできそう。

ほかにもタコスや手巻き寿司のように、たくさんの食材を並べて楽しむパーティでも活躍間違いなし！

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家族や友人が集まる機会が多い方は、スマートな食卓になるラックを検討してみてはいかがでしょうか。

Source：山崎実業公式サイト