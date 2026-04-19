「家を買いたい共働き子育て世帯の憧れの駅・住んでみたい路線ランキング」　根強い支持を誇る駅が明らかに

株式会社オープンハウスグループが実施した「家を買いたい共働き子育て世帯の憧れの駅・住んでみたい路線ランキング２０２６〜関東版〜」のアンケート結果が１７日、発表された。

調査は子育て中の共働き家庭かつ５年以内に住宅の購入を検討している２０代から４０代の男女を対象に、一都三県で行われた。

７００人の回答の中、憧れの駅総合一位に輝いたのは東京駅、続いて二位に品川駅、三位に目黒駅が並んだ。他には、山手線周辺を中心に都内の駅が多くランクインし、横浜駅は都外で唯一の上位入りとなった。本結果では、東京都での職住近接、タイムパフォーマンスの良さが支持されたのではないかと明かされている。

都県別での集計結果、東京都では総合と変わらず東京駅、品川駅、目黒駅がトップ３として君臨。総合では掲載されなかった池袋駅が１０位にランクインする結果となった。

住んでみたい路線ランキングでは、憧れの駅を選ぶ指標となったＪＲ山手線が堂々の一位を獲得。二位にはＪＲ東海道本線、三位にＪＲ中央線が並ぶ結果となり、主要ターミナル駅同士を結ぶ「バイパス路線」の強さが反映されているのではないかと推察されている。