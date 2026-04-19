ラッパーのAwich、美ボディ＆美腹筋を披露 『Tarzan』表紙を飾る
ラッパーのAwichが、23日発売のフィットネス総合誌『Tarzan』924号（マガジンハウス刊）の表紙を飾る。
【写真】二の腕全開！肩出しセクシードレスで登場したAwich
今号は、自宅トレーニング特集、Awichは引き締まったボディ＆腹筋を披露する。また、インタビューでは、毎日走る理由や、運動習慣を途切れさせない工夫など、ボディメイクの先にあるウェルビーイングなライフスタイルを明かす。
■Awich コメント
「私、感覚派じゃなくて理論派なんです。楽曲制作でも『どういう言葉をどの割合で入れるか』を考え抜くタイプ。このノート（本誌にて公開した自作のトレーニングノート）も同じ。自分のカラダの課題を研究して、人体解剖図などを参考にしながらメモしたもの。トレーナーやピラティス、整体の先生にも見てもらって、意見を聞いて、修正を重ねています。娘に『これをターザンに送るよ』って言ったら、『最初に“笑わないでください”って書いたら？』って進言されました（笑）」（本誌より一部抜粋）
【写真】二の腕全開！肩出しセクシードレスで登場したAwich
今号は、自宅トレーニング特集、Awichは引き締まったボディ＆腹筋を披露する。また、インタビューでは、毎日走る理由や、運動習慣を途切れさせない工夫など、ボディメイクの先にあるウェルビーイングなライフスタイルを明かす。
■Awich コメント
「私、感覚派じゃなくて理論派なんです。楽曲制作でも『どういう言葉をどの割合で入れるか』を考え抜くタイプ。このノート（本誌にて公開した自作のトレーニングノート）も同じ。自分のカラダの課題を研究して、人体解剖図などを参考にしながらメモしたもの。トレーナーやピラティス、整体の先生にも見てもらって、意見を聞いて、修正を重ねています。娘に『これをターザンに送るよ』って言ったら、『最初に“笑わないでください”って書いたら？』って進言されました（笑）」（本誌より一部抜粋）