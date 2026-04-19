「ＡＢＥＭＡ Ｐｒｉｍｅ」で気象予報士を務める穂川果音が１８日までに自身のインスタグラムを更新。「今年の春夏は、ショートパンツを思いっきり楽しむのが目標 高身長だと、ショーパンって脚の面積が広すぎて強そうに見える…って悩みませんか？」とまず悩み？を明かした。

続けて「（私はずっとそう）そこで辿り着いたのが、私の３ｃｍソールルール 厚底すぎると足元が重くなって存在感が出すぎるし、ペタンコだと重心が下がって見える。３ｃｍなら、程よくスタイルアップしながら、高身長を威圧感ではなく、健康的に見せてくれるんです」と解決策？も記した。「この日は最高気温２３℃近くまで上がったけれど、風はまだひんやり。気象予報士的に、この時期の風は体感温度をグッと下げるので、軽めのジャケットで対策しました。露出の引き算ができるのも、大人なショートパンツコーデの楽しみ方だよね」とつづり、白のニットにジャケットを羽織り、ショートパンツを履いたコーデを披露した。

この投稿には「綺麗な美脚 足出しコーデはめっちゃ似合うし目の保養」「いい筋肉がついて美しい」「ナイススタイル」などのコメントが寄せられている。