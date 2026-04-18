「つじつまが合わない話が増えた」周囲が語る“違和感”　安達優季容疑者の素顔　「おとなしく真面目」な一方で突然“切れる”ことも　【京都小学生行方不明】

京都・南丹市で安達結希さん（11）の遺体が遺棄された事件。

3月31日、南丹市内で撮影された防犯カメラの映像には、安達優季容疑者（37）が車から降り、結希さんの情報提供を求めるチラシを持って、店舗を訪れる様子が捉えられていました。

安達容疑者が逮捕されて2日たった18日。

結希さんの知人がFNNの取材に、安達容疑者について「家では気に入られておらず、『変な男が住み着いて挨拶もしない』と親族から言われていた。最初は疑っていなかったが、途中からつじつまが合わない話がいっぱい出てきて、疑う人もいた」と話しました。

親族からも疑いの声が出ていたという安達容疑者ですが、どのような人物なのでしょうか。

小中学校時代の同級生：

すごくおとなしい、まじめな印象。自ら騒ぐタイプではなかった。

小中学校の同級生によりますと、安達容疑者は京都府内で両親と離れて暮らしていて、“おばあちゃん子”だったといいます。

小中学校時代を知る人：

学校の行事や参観はおばあちゃんが来ていた。大好きでしょう。おばあちゃんがちょっと具合が悪いと部活を休んで帰っていた。

生徒会長を務めていたという安達容疑者ですが、突然キレることもあったといいます。

小中学校時代を知る人：

机か椅子をガターンと、誰かを傷つけるとか誰かに向かってじゃなくて、自分の気持ちを抑えられなくてダーンというか、こっちからそこに放り投げるみたいな。

高校時代はサッカー部に所属。

同級生は「めちゃくちゃ明るくはないが、めちゃくちゃ暗いわけでもない」と話しました。

高校卒業後は地元メーカーの工場に就職し、会社の寮で暮らしていたといいます。

小中学校時代を知る人：

「会社の寮に入ってなかなか帰って来られない。寂しい」とおばあちゃんが言っていた。

程なくして最初の結婚をしたといいますが、小中学校時代を知る人は「優季が年上の人と結婚して『私は本意ではない』とおばあちゃんは言っていた」と話します。

その後、結希さんの母親と知り合い、再婚して祖母と曽祖母も暮らす母親の実家で4世代による同居を始めたといいます。

親族の知人：

お母さんと子ども（結希さん）はべったりな感じ。（安達容疑者は）後ろにいて、違和感のある家族だなと。

さらに、安達容疑者が結希さんを注意する姿も目撃されていたといいます。

親族の知人：

お父さん（安達容疑者）が結希くんに「そういうところがあかんねん」と怒ってた。

結希さんを小学校に送っていく車内で何かがあったのか、動機の解明が待たれます。