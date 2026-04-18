ごめん！ 『白菜』ほったらかしてたら…こうなってもうた←てことは、いつも食べてるのって成長途中？
いやあ、ほったからしていたらあきませんね。さかのぼること、まだ寒い冬の時期。冬の野菜としておいしい、白菜。
「自分で育てておいしいのを食べよう」と思い、苗を買ってきて育てはじめました。苗を見て、「この葉っぱが成長したら、売っている白菜みたいに、葉っぱがキュッと詰まったようなかたまりになるのか!?」となるほど、なにも知らないところからのスタートです。
2月末には次第に大きくなってきたため、「どうやろ、そろそろ収穫したほうがいいのか？ どうか？」と悩んでいたのですが、「少し小さいし、もうちょっと大きく育ってからのほうが食べごたえもあるし」との自己判断と若干の下心的な思いもあって、様子見することにしたんです。
そしたら、3月頭に、白菜のてっぺんの先から花が出てきました。「こんなかわいらしい黄色い花が咲くんや」と、これまた知らなかったもんですから、感心しながら眺めていました。
ちなみに、少し咲いたこの段階なら、花の部分をおひたしなどにしたらおいしいらしいです。
そしてその後、あろうことかちょっと（約1週間ほど）ほったらかしにしてしまったんです。
少し目を離したすきに、白菜の先っぽから咲いた花とともに、茎がニョキニョキと伸びて急成長してきたやないですか!?
「まるで菜の花！」と叫びながら調べたら、白菜はアブラナ科なので、菜の花と同じような花が咲いて成長していくんですって。
茎から、新たな葉っぱも出てきました。白菜にある白っぽい細長いような葉っぱじゃなくて、濃い緑色の葉っぱが次々と出てきました。
ということは、いつも食べている白菜は、成長途中の土台のような葉っぱのかたまり部分ってことですね。幼くもなく、大人でもない。人間で例えると、中学生か高校生くらいでしょうか。
今回、白菜の成長を待っていたらこうなったわけです。大学生くらいだったのが、ちょっと見ない間にいつのまにか花を咲かせて、社会人になってもうてたわって感じなんでしょうね。
4月の現在の段階で、高さ約1メートル。四方に伸びた花も約1メートルに広がっており、まだまだ花を咲かせていきそうな勢いです。
売られている白菜しか見たことがなかったので、このように成長するとは、正直知らなかったです。
最初は食べるために育てはじめたのですが、ここまできたら、白菜がどう成長していくのか？ 今度は目を離さずに見守っていこうと、白菜の親心みたいなものが……。芽生えてきました。
※ラジオ関西『バズろぅ！』2026年4月18日放送回より
（『バズろぅ！』ラジオパーソライター・わきたかし）