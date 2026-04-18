サンリオ×「ライトオン」がコラボ！ おやすみ姿の描き起こしアイテム全12種を展開
「ライトオン」は、4月22日（水）から、“サンリオキャラクターズ”とのコラボレーションアイテムを、全国の店舗で発売。オンラインショップでは4月21日（火）から販売を開始する。
【写真】総柄プリントのエコバッグも！ 限定描き起こしアイテム一覧
■すやすや眠るキャラクターがかわいい
今回登場するのは、“おやすみ”をコンセプトに、すやすやおひるねするキャラクターたちを「ライトオン」限定の描き起こしデザインで表現した、全12種のコラボアイテム。
アパレルは大人用と子ども用が展開され、リンクコーデを楽しめる「Tシャツ」をはじめ、コーデのアクセントになる「シアーベスト」などがそろう。
また、「ぬいぐるみショルダーバッグ」や「刺繍キャップ」、「総柄エコバッグ」、「フェイス刺繍ポーチ」、「アクリルチャーム」、「プリント巾着」などのグッズもラインナップ。子どもから大人まで幅広い世代で楽しめる内容となっている。
【写真】総柄プリントのエコバッグも！ 限定描き起こしアイテム一覧
■すやすや眠るキャラクターがかわいい
今回登場するのは、“おやすみ”をコンセプトに、すやすやおひるねするキャラクターたちを「ライトオン」限定の描き起こしデザインで表現した、全12種のコラボアイテム。
アパレルは大人用と子ども用が展開され、リンクコーデを楽しめる「Tシャツ」をはじめ、コーデのアクセントになる「シアーベスト」などがそろう。
また、「ぬいぐるみショルダーバッグ」や「刺繍キャップ」、「総柄エコバッグ」、「フェイス刺繍ポーチ」、「アクリルチャーム」、「プリント巾着」などのグッズもラインナップ。子どもから大人まで幅広い世代で楽しめる内容となっている。