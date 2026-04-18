「【WOMENS】プリントTシャツ」（各3990円）　※価格は税込み

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　「ライトオン」は、4月22日（水）から、“サンリオキャラクターズ”とのコラボレーションアイテムを、全国の店舗で発売。オンラインショップでは4月21日（火）から販売を開始する。

【写真】総柄プリントのエコバッグも！　限定描き起こしアイテム一覧

■すやすや眠るキャラクターがかわいい

　今回登場するのは、“おやすみ”をコンセプトに、すやすやおひるねするキャラクターたちを「ライトオン」限定の描き起こしデザインで表現した、全12種のコラボアイテム。

　アパレルは大人用と子ども用が展開され、リンクコーデを楽しめる「Tシャツ」をはじめ、コーデのアクセントになる「シアーベスト」などがそろう。

　また、「ぬいぐるみショルダーバッグ」や「刺繍キャップ」、「総柄エコバッグ」、「フェイス刺繍ポーチ」、「アクリルチャーム」、「プリント巾着」などのグッズもラインナップ。子どもから大人まで幅広い世代で楽しめる内容となっている。