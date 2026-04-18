人気YouTuberが、自分の部屋で常識を疑う“やりたい放題”動画を公開し、波紋を広げている。

「登録者数107万人のYouTuber・ガミックスです。この日、室内で『ペットボトル爆弾』と称し、炭酸水入りのペットボトルにドライアイスを投入。フタを閉めると、ガスが膨張して破裂。水が噴き出し、床はあっという間に水浸しになりました。

この後、友人を呼び、2リットルのペットボトルでも同様の実験を繰り返すなど、完全に“悪ノリ”の様相を呈していました」（芸能記者）

だが、暴走はここで終わらない。

「点火すると炎を激しく吹き上げる、いわゆる“吹き上げ花火”を部屋の左右に設置。友人に点火させたうえで、その間に立ってなぜか激しく踊り出したのです。白い煙が充満し、火災報知器の自動音声が『火事です。火事です』と鳴り響くという、もはや悪ふざけでは片付けられない事態でした」（同前）

YouTube版は6分のダイジェストだが、配信プラットフォーム「Twitch」では約50分の長尺で公開。YouTubeではモザイク処理されていた花火の激しい噴き上がりも、Twitchでははっきり確認できる。

SNSでは、

《ただの迷惑系じゃねーか》

《収益化停止すりゃいいのに》

といった厳しい声が相次いでいる。そもそもこのガミックスとは何者なのか。

「ガミックスさんは、3月に解散した過激系YouTuber『チャンネルがーどまん』を尊敬する人物。彼らの決断に対し『ガードマンさんの味方です』とエールを送っていました。

なおガミックスさん本人は、今回の配信でTwitchアカウントが永久停止されたと語っていますが、実際には現在もアカウントは閲覧可能な状態。この“停止報告”の真偽も含め、不可解な点が残ります」

動画内では、部屋の外から女性の怒声が飛び交う場面もあった。

「『おい！何してんねん！』という声に対し、『いま配信してんねん』と返すと、『知るか！YouTubeやめろ！』と激怒。この女性は母親とみられ、実家での配信であることも明らかになっています。

その後、ガミックスは自らの行動について『何をやっても悪くないっていう環境で育ったらこうなるんですよ』と、開き直り、正当化していました。

実家とはいえ、室内で花火を打ち上げ、床を水浸しにし、火災報知器まで作動させる一連の行為は、もはや“体を張る”を超えた危険行為です」（同前）

なおYouTubeの概要欄では《みんな切り抜き頼んだで！配信もこれからバンバンやっていくから、みんなの切り抜き楽しみすぎる。好きに調理してバズらせてくれ！》と呼びかけている。

「こうした“バズ狙い”の危険な行為に対しては、プラットフォーム側で厳しく取り締まる必要があるでしょうね。自業自得では済まず、社会に迷惑をかける可能性があります。さらに、こうした動画が拡散されることで、若年層が真似をするという負の連鎖も起きます。はたして、注目を集めるためなら何をしてもいいのか、倫理観が問われます」（芸能ジャーナリスト）

良識を逸脱した行動に、若者が歪んだ憧れを抱かないことを願いたい。