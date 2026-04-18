全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、新潟県・三条市のラーメン店『大衆食堂 正広』です。

【三条市】三条カレーラーメン

三条市（三条カレーラーメン） 三条市。五十嵐川の向こうに見える山は栗ケ岳

80年以上前から親しまれてきた歴史ある味。地元で働く鍛冶職人の出前の定番だったが、徐々に全国的に知られるように。今はつけ麺風など各店が個性ある味で勝負する。

2大国民食が丼の中で最強のコラボ！

看板「カレーラーメン」は20種のスパイスを使ったカレーペースト＆豚骨と鶏ガラに煮干しや昆布などで仕込むスープを合わせた和の風情漂う旨さだ。

カレーラーメンセット1150円

『大衆食堂 正広』カレーラーメンセット 1150円 スパイシーなカレースープに豚バラやジャガイモなどがゴロゴロ。麺は店内で製麺。ライスとのセットが1番人気

自家製の中細麺をずずっとやれば最初は甘さがほんのり……と思えば後からスパイシーな刺激が追いかけてきてヤミツキになる！

スープにライスを投入すればまた違った趣に。土台に和ダシの旨みがしっかりあるのでお米とも相性がよく、1杯で2度おいしい。タレかつ丼など新潟のご当地グルメも美味。

『大衆食堂 正広』店主 阿部圭作さん

店主：阿部圭作さん「定食類なども豊富に揃えてお待ちしています」

『大衆食堂 正広』

三条市『大衆食堂 正広』

［店名］『大衆食堂 正広』

［住所］新潟県三条市石上2-13-38

［電話］0256-31-4103

［営業時間］火〜木：11時〜15時半（15時LO）、金〜日・祝：11時〜15時半（15時LO）、17〜21時（20時半LO）

［休日］月※祝の場合は営で翌火休、月1回は月・火連休あり

［交通］JR弥彦線北三条駅・上越新幹線燕三条駅から車で約5分

撮影／浅沼ノア、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ボリューム満点「タレかつ丼」の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】ボリュームたっぷり 新潟のご当地グルメ「タレかつ丼」も絶品 （7枚）