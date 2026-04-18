ギャルママモデル「最近たべすぎてる」美ボディライン際立つぴったりトップス姿に熱視線「破壊力ある」「完璧スタイル」
【モデルプレス＝2026/04/18】雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜（せいな）が4月16日、自身のInstagramを更新。身体にフィットしたトップスとミニスカートのコーディネートを公開した。
【写真】16歳で妊娠したギャルママモデル「破壊力ある」美ボディライン披露
聖菜は「最近たべすぎてる」とコメント。身体にピッタリとフィットした胸元が大胆に開いたグレーのトップスに白いフリルミニスカート姿を公開し、美しいボディラインが際立つコーディネートを見せている。
この投稿に、ファンからは「破壊力ある」「完璧スタイル」「可愛すぎる」「セクシーすぎて目のやり場に困っちゃう」「健康的で良い」などと反響が寄せられている。
聖菜は2002年3月18日生まれ。2018年12月に結婚し、2019年3月に第1子となる蘭愛ちゃんを出産。2020年9月1日に離婚を発表している。（modelpress編集部）
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【写真】16歳で妊娠したギャルママモデル「破壊力ある」美ボディライン披露
◆聖菜、美ボディ輝くピッタリトップス×ミニスカコーデ公開
聖菜は「最近たべすぎてる」とコメント。身体にピッタリとフィットした胸元が大胆に開いたグレーのトップスに白いフリルミニスカート姿を公開し、美しいボディラインが際立つコーディネートを見せている。
◆聖菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「破壊力ある」「完璧スタイル」「可愛すぎる」「セクシーすぎて目のやり場に困っちゃう」「健康的で良い」などと反響が寄せられている。
聖菜は2002年3月18日生まれ。2018年12月に結婚し、2019年3月に第1子となる蘭愛ちゃんを出産。2020年9月1日に離婚を発表している。（modelpress編集部）
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