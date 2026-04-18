広島が６戦ぶり“90分勝利”！ 鈴木章斗が１G１Aと躍動、加藤陸次樹の豪快弾で長崎に２−０快勝
サンフレッチェ広島は４月18日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第11節でV・ファーレン長崎とホームで対戦し、２−０で快勝を収めた。
立ち上がりから主導権を握った広島は10分、鈴木章斗がゴールを奪い、幸先よく先制に成功する。その後もボールを保持しながら試合をコントロールすると、後半に入って追加点を奪う。
52分、ペナルティエリア手前で鈴木が絶妙なスルーパスを供給。これに反応した加藤陸次樹が抜け出し、ペナルティエリア右から強烈な右足シュートをゴール右上に突き刺した。
２点のリードを得た広島は、その後も安定した守備をみせて試合をクローズ。危なげない戦いぶりで２−０の完封勝利を飾った。
これで広島は６試合ぶりに90分間での勝利を達成。内容と結果の両面で手応えを掴む一戦となった。
なお、次節は４月25日、ホームでセレッソ大阪と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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立ち上がりから主導権を握った広島は10分、鈴木章斗がゴールを奪い、幸先よく先制に成功する。その後もボールを保持しながら試合をコントロールすると、後半に入って追加点を奪う。
52分、ペナルティエリア手前で鈴木が絶妙なスルーパスを供給。これに反応した加藤陸次樹が抜け出し、ペナルティエリア右から強烈な右足シュートをゴール右上に突き刺した。
２点のリードを得た広島は、その後も安定した守備をみせて試合をクローズ。危なげない戦いぶりで２−０の完封勝利を飾った。
これで広島は６試合ぶりに90分間での勝利を達成。内容と結果の両面で手応えを掴む一戦となった。
なお、次節は４月25日、ホームでセレッソ大阪と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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