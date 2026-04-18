オーディオ製品の輸入販売などを手がける完実電気（東京都千代田区）は、仏オーディオブランド「We Are Rewind」から、カセットプレーヤー搭載のBluetoothスピーカー「GB-001」を2026年4月17日に発売。

広がりのあるステレオサウンド

1980年代のブームボックスを、ネオレトロデザインで現代的に再解釈したという。ブラッシュドアルミニウムなどの素材を使用し、耐久性とモダンなデザインを両立した。

合計104ワット出力で、左右独立のウーファーとツイーターを内蔵し、広がりのあるステレオサウンドを楽しめる。カセットプレーヤー/レコーダーを搭載し、アナログ音源の再生も可能だ。有線接続に加えBluetooth接続による再生にも対応する。

同ブランド独自の自然で心地よいサウンドチューニングを施し、歪みを抑える「ダイナミックパワーコントロール」、より広く臨場感のあるステレオ再生が可能な「空間拡張（スペーシャライゼーション）」機能を備える。

カセットプレーヤー部は、ユーザーがピッチを調整でき、安定した再生性能を確保する。録音/再生ともにType I（ノーマル）とType II（クローム）カセットに両対応。それぞれに最適化されたバイアス調整による高音質を実現した。ノイズを抑えながらすぐれた周波数特性で録音するため、アクティブAC消去ヘッドを採用している。

レトロテイストなバックライト付きVUメーターを2基装備し、再生/録音レベルを確認しながらコントロールできる。レベル調整付きのモノラル・マイク入力端子を装備する。

Bluetooth 5.4をサポート。電源は容量3000mAhのリチウムイオンバッテリーパック。スピーカー使用時、テープ再生で約10時間、AUX入力で最大約15時間の連続再生が可能だ。電源アダプターが付属する。

市場想定価格は8万9990円（税込）。