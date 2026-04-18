空港近接工場で広がる販路！ ISHIDA NOUEN「Kinmitsuimo Factory」

記事ポイント 株式会社ISHIDA NOUENがさつまいもの加工事業会社を新設。4月15日に設立し、千葉県香取市荒北876に本社を置きます。年間100トン規模の焼き芋製造設備で国内外の販路拡大を進めます。 株式会社ISHIDA NOUENがさつまいもの加工事業会社を新設。4月15日に設立し、千葉県香取市荒北876に本社を置きます。年間100トン規模の焼き芋製造設備で国内外の販路拡大を進めます。

ISHIDA NOUENは、さつまいもの加工事業を行う新会社として4月15日に設立されます。

さつまいもの石田農園が培ってきた加工技術を独立法人に移し、焼き芋と干し芋の製造体制を拡大します。

新会社では年間100トン規模の焼き芋製造を可能にする設備「Kinmitsuimo Factory」を稼働させます。

ISHIDA NOUEN「Kinmitsuimo Factory」

会社名：株式会社ISHIDA NOUEN所在地：千葉県香取市荒北876設立日：4月15日主な設備：Kinmitsuimo Factory

さつまいもの石田農園は2018年に石田家の親子2人で創業し、自社ブランド「金蜜芋®」の生産、熟成、加工、販売を一貫して手がけてきています。

同社の加工技術は2026年3月開催の全国食品コンクールで受賞し、その実績を機に加工事業を新法人として独立させたとしています。

新会社は品質と供給体制の安定化を図り、国内ではミシュラン掲載店を含む高級レストランや高級ホテルとの取引拡大を目指します。

製造拠点

Kinmitsuimo Factoryでは年間を通じて焼き芋と干し芋を製造します。

製造拠点は成田空港から車で約10分の場所にあり、農園までは約25分で移動できます。

この立地により、国内外のシェフやバイヤーによる視察や商談に対応しやすい体制を整えています。

販路計画

ISHIDA NOUENは、日本食を提供する飲食店のデザート採用を起点に販路を広げる方針です。

国内ではミシュラン系レストランや高級ホテルでの採用を目標に据えています。

海外では日本産さつまいもの輸出にとどまらず、「Yakiimo」を日本発の食文化として提案していく計画です。

代表コメント

代表取締役の石田湧大氏は、農業を「つくるだけの仕事」ではなく「価値をつくる仕事」にしていく考えを示します。

また、産地だけでなく、なぜその方法で作るのかという哲学やプロセスも評価される時代を見据えているとしています。

ISHIDA NOUENは加工事業の強化を通じて、品質と体験の再現性向上に取り組むとしています。

さつまいもの加工事業を独立させ、年間100トン規模の製造設備と成田空港近接の立地を活用する新会社の紹介でした。

よくある質問

Q. ISHIDA NOUENはどのような会社ですか？

A. ISHIDA NOUENは、さつまいもの加工事業を担う新会社です。

千葉県香取市荒北876に本社を置き、焼き芋や干し芋の製造を中心に事業を展開します。

Q. Kinmitsuimo Factoryでは何を製造しますか？

A. Kinmitsuimo Factoryでは年間を通じて焼き芋と干し芋を製造します。

年間100トン規模の焼き芋製造に対応する設備として運用される計画です。

Q. 新会社は今後どのような販路拡大を目指していますか？

A. 国内ではミシュラン掲載店を含む高級レストランや高級ホテルとの取引拡大を目指しています。

海外では「Yakiimo」を日本発の食文化として提案する方針です。

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