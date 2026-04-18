100均からついに出たよ！「正直悪いところが見つからない！」高スぺすぎるアレ専用ホルダー

ついにダイソーから、しっかりとしたヘッドホンホルダーが登場しました！クリップ式を採用しており、デスクの天板を傷つけず設置しやすいのが最大の特徴。コンパクトになるので持ち運びにも便利です！他にもストレスなく使える機能が満載で、悪いところが見つからないくらい優秀◎これで500円というから驚きました…！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：机下収納ヘッドホンホルダーブラック

価格：￥550（税込）

本体サイズ（約）：W40×D78×H130mm（収納時）

耐荷重：最大約1kg

対応する天板の厚さ：10〜45mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4984279871645

有名ブランド製で安心◎ダイソーに『机下収納ヘッドホンホルダー』が登場！

仕事や趣味などでヘッドホンを使用する際、デスクに取り付けられるホルダーがあると便利ですよね。なんと、ついにダイソーからしっかりとしたヘッドホンホルダーが登場しました！

『机下収納ヘッドホンホルダーブラック』は、ただのヘッドホンホルダーと違い、より快適に使える機能性抜群なアイテム。プチプラ商品の実力が気になり、試しに購入してみました！

価格は550円（税込）。Amazonで同じスペックの商品を調べると、2,000円近い価格で販売されているものが多いようなので、かなりお得に感じます！

しかも、有名なストレージデバイスブランドの「HIDISC（ハイディスク）」の商品。

名の知れているブランドが展開するアイテムだと、使用する際の安心感が違いますよね！

取り付け方法にクリップ式を採用しているのが最大の特徴。従来の万力（ネジ式）タイプとは異なり、バネの力を利用したクリップ構造を採用しています。

ネジで締め上げるタイプではないため、デスクの天板を傷つける心配が少なく、頻繁に場所を移動させたい場合にも非常に便利です。

指でパーツを引き下げてデスクの天板に挟み込み、手を離すだけでガッチリ固定することができます。対応する天板の厚さは10〜45mmとなっています。

ネジを回す手間が一切なく、誰でも一瞬で取り付け、取り外しが可能です。

ネジなどがないシンプルな形状で、デスク周りがすっきり見えるのもGOOD。ヘッドホンをデスクの内側に収納できるので、散らかって見えないのが嬉しいです！

ちなみに耐荷重は最大約1kgとなっています。

ハンガー部分は360度回転可能で状況に合わせて使い分けられる！

さらに、ヘッドホンを掛ける上面には滑り止めが付いており、大切なヘッドホンがズレ落ちにくい安心設計になっています。

ハンガー部分は360度回転可能。使いやすい位置に調整もしくは使わない時はデスクの下に収納し、使用時だけ手前に引き出すことができます。

ケーブルフック付きでストレスフリー◎コンパクトになり持ち運びにも便利！

ケーブルフックが付いているのも高評価ポイント！

ケーブルの先が床に落ちないようにホールドできるので、毎回使用時にサッと接続できてストレスフリーです。

使わない時はこんなにコンパクトに折りたたむことができます！

自分のデスクだけでなく、会議室やカフェなど一時的にヘッドホンを掛けたい場所への持ち運びにも適しており、外出や出張にも便利です。

今回はダイソーの『机下収納ヘッドホンホルダーブラック』をご紹介しました。

ヘッドホンの置き場所に困っている方、組み立てや設置など面倒な作業を避けたい方におすすめのアイテム。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。