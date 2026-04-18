【ミステリーの法則】細部に潜む違和感に気付くな!?「死亡フラグを回避する戦略」の先に待つ“予想外の結末”に震える読者続出【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「キャー!!」大きな洋館に悲鳴が響き渡る。そこには胸にナイフが突き立てられた死体があった。この漫画は殺人事件が起こったところからスタートする。そして「僕は知っている」と心の中でつぶやくモブキャラがいた。これから次々と殺人が起こることをモブキャラなのになぜ予期できるというのだろうか？
この漫画の主人公は、殺人犯本人でも、未来を予見できる超能力者でもない。殺人事件には何の関わりもない一般人、いわゆるモブ的立ち位置の人物である。だが、彼にはこれが連続殺人事件の序章に過ぎないことが分かっていた。なぜならば、彼は“サスペンスオタク”だから――!!
本作を描いたのは、「ヤンデレカフェへようこそ」という作品で「第51回pixivコミック月例賞」の大賞を受賞したひのみや(@ominomiya3)さん。その後、商業連載を経て、2024年2月に第1巻が単行本化されている。ひのみやさんに本作について話を聞いてみた。
■あとから見返すとゾッとする、再読したくなる仕掛けが見えてくる
本作「絶対に死亡フラグを回避したいサスペンスBL」は、読み終えたあと、どこか背筋が冷える――そんな不穏な余韻を残す作品である。一見すると“死亡回避”に奔走する物語だが、作者のひのみやさんに話を聞くと、その魅力はむしろ細部に潜んでいることが見えてきた。
ひのみやさんが「あとから見返すとゾッとするような仕掛けを意識しました」と話すように、作中にはさりげない違和感が散りばめられている。例えば、探偵が指紋を隠すために手袋をしていたり、常に主人公を視線で追っていたり…、さらにはダイイングメッセージにも“ある名前”が潜んでいる可能性が見え隠れするなど、一度読んだだけでは見過ごしてしまうような描写が伏線としてしっかりと機能しているのだ。
なかでもひのみやさんが「描いていて楽しかった」と振り返るのがラストシーン。ヤンデレ特有の表情にこだわり、「ワクワクしながら仕上げた」と語るその1枚には、物語の核心が凝縮されている。
予想外の結末にたどり着く本作は、確かに死亡フラグを回避している。しかし、その先に待つ展開が“本当にハッピーエンドなのか”は読者に委ねられているようだ。続編を望む声については「今すぐではないが、逃げ延びた2人が別の事件に巻き込まれる話は描いてみたい」と語るひのみやさん。物語はまだ終わっていない――そう感じさせる余韻こそが、本作最大の魅力なのかもしれない。
取材協力：ひのみや(@ominomiya3)
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