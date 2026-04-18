あの熱狂がよみがえる新章！ コナミデジタルエンタテインメント遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ CHAO

記事ポイント 闇遊戯役の風間俊介さんが『遊戯王OCG』新CMでナレーションを担当新パック「CHAOS ORIGINS」は2026年4月25日に発売、1パック198円（税込）YouTube先行公開に続き、5月15日からテレビ東京でも放送される注目CM 闇遊戯役の風間俊介さんが『遊戯王OCG』新CMでナレーションを担当新パック「CHAOS ORIGINS」は2026年4月25日に発売、1パック198円（税込）YouTube先行公開に続き、5月15日からテレビ東京でも放送される注目CM

風間俊介さんが闇遊戯の声で帰ってくる新CMは、かつて夢中でカードを握った世代の記憶を一気によみがえらせてくれそうです。

新商品「CHAOS ORIGINS」と連動した映像だからこそ、カードを手に取る前からデュエルの高揚感まで想像したくなります。

コナミデジタルエンタテインメント「遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ CHAOS ORIGINS」





商品名：遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ CHAOS ORIGINS発売日：2026年4月25日（土）メーカー希望小売価格：1パック 198円（税込）YouTube公開日：2026年4月25日（土）テレビ放送開始日：2026年5月15日（金）放送局：テレビ東京ナレーション出演：風間俊介さん（闇遊戯役）

今回のCMでは、TVアニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」シリーズで闇遊戯を演じた風間俊介さんがナレーションを担当し、パックの世界観をぐっと濃く印象づけます。

「君も魂を宿せ」というコピーに風間さんの声が重なることで、ただの新商品告知ではなく、あの頃の熱狂が自分のデッキに戻ってくるような特別感があります。

テレビ放送は5月15日からですが、YouTube「遊戯王OCGチャンネル」では4月25日から公開予定なので、発売日と同時にいち早く映像を楽しめるのもうれしいポイントです。

闇遊戯の余韻





パッケージに闇遊戯が久しぶりに登場することで、少年時代に遊戯王と過ごした記憶が一気によみがえり、購入そのものが思い出の再会になります。

今もデュエルを楽しむファンにとってはもちろん、少し離れていた人にとっても、もう一度カードを手に取りたくなるきっかけになりそうです。

注目カード収録





基本パックのみでも新規テーマのデッキ構築が可能複数のテーマや注目カードを収録オーバーフレームカードが存在するカードも登場初回生産分には「＋1エクスパンションパック」を同梱

「CHAOS ORIGINS」には、闇遊戯の操るモンスターを彷彿とさせる新カードたちを中心にしたテーマが収録され、開封前からデッキ作りの想像が膨らみます。

基本パックだけでも新規テーマのデッキが組める設計なので、久しぶりに遊戯王OCGへ戻る人でも世界観に入り込みやすい内容です。

さらに「Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES」と連動したカードや、過去の人気テーマを強化するカードも収録されるため、新旧ファンの両方に刺さる一箱になっています。

初回特典の魅力





初回生産分のボックスには「＋1エクスパンションパック」が同梱され、収録テーマと相性の良いカードや、さまざまなデッキで活躍する汎用カードが特別仕様で楽しめます。

より高いレアリティや新規描き下ろしイラストで収録されるカードもあり、開封の瞬間にしか味わえない高揚感を求めるファンにはたまらない内容です。

プリズマティックシークレットレア仕様のオーバーフレームカードが入っていることもあるため、1パック198円という価格以上のときめきを狙いたくなります。

風間俊介さんのナレーションで幕を開ける今回の新CMは、商品情報だけでなく、遊戯王OCGを好きだった時間そのものを思い出させてくれるのが魅力です。

闇遊戯を感じるパッケージや注目カード、初回生産分ならではの特別感までそろい、発売日が待ち遠しくなる内容に仕上がっています。

YouTubeで映像を楽しんでからパックを手に取れば、開封のワクワクもさらに大きくなりそうです。

風間俊介さんがナレーション出演する『遊戯王OCG』新CMと「CHAOS ORIGINS」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『遊戯王OCG』の新CMはいつから見られますか？

A. YouTube「遊戯王OCGチャンネル」では2026年4月25日から公開予定です。

テレビ東京では2026年5月15日から放送されるため、まずはオンラインでいち早くチェックできます。

Q. 「CHAOS ORIGINS」はどんな人におすすめですか？

A. 闇遊戯世代のファンはもちろん、最近また遊戯王OCGが気になっている人にもぴったりです。

基本パックだけでも新規テーマのデッキ構築ができ、入り直しやすいのが魅力です。

Q. 初回生産分の注目ポイントは何ですか？

A. ボックス購入特典として「＋1エクスパンションパック」が同梱される点です。

高レアリティ仕様や新規描き下ろしイラストのカードもあり、コレクションしたくなる特別感があります。

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