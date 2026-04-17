中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）

【新華社北京4月17日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は17日の記者会見で、在日中国大使館などへの嫌がらせや脅迫行為が相次いでいるとして、事件を軽視したり論点をそらすことなく、徹底的な調査と是正を行うよう改めて日本に求めた。

郭氏は次のように述べた。ここ数年、中国の在日外交機関への嫌がらせや挑発行為が後を絶たない。最近では、刃物を持った現役自衛官が大使館に侵入するなど、重大かつ悪質な事件が相次いでいる。性質も影響も極めて深刻な事件が立て続けに起きていることは、現在の日本が抱える多くの根深い問題を浮き彫りにしている。

いかに問題を根本から解決し、その背後にある社会的土壌を取り除くかは、日本国内の有識者が深く考えるべき課題だ。こうした事件を軽く扱い、論点をそらし、是非を混同すれば、事態は一気に悪化し、さらに深刻な結果を招き、より多くの日本国民がその被害を受けることになるだろう。「新型軍国主義」が勢いを増して害を及ぼせば、地域の平和と安定を脅かすことにもなる。われわれは改めて日本側に対し、反省して誤りを正し、徹底的な調査と是正を行い、中国側に責任ある説明を果たすよう求める。