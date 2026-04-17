「種類がとにかく多い」お土産が充実している“山形県の道の駅”ランキング1位に選ばれたのは？【2026年調査】
大型連休の足音が近づき、爽やかな風を感じながら遠方まで足を延ばしたくなる計画を立てるのも楽しい時期ですね。ドライブの休憩に立ち寄る先々では、この時期ならではの旬の味覚や、新生活の贈り物にも喜ばれる魅力的な品々が並んでいます。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「山形県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「さくらんぼのお土産が豊富。アイスやスイーツも人気だから」（10代男性／茨城県）
「さくらんぼ関連の商品がとても充実しているイメージがあり、山形らしさが分かりやすいからです。お菓子やスイーツ、加工品など種類が多く、見ていて楽しいお土産売り場だと思います。山形の果物や名産をまとめて選びたいときに便利で、観光客にも人気が高そうだと感じます」（20代女性／東京都）
「ジャム・ジュース・スイーツなどさくらんぼ関連商品が豊富で、郷土菓子・地酒・果物加工品も豊富なので、山形らしさが凝縮された道の駅で土産選びが楽しいからです」（60代男性／愛知県）
▼回答者コメント
「家族で楽しめるグルメ施設が密集しているから」（40代男性／東京都）
「米沢牛や地元グルメや特産品が豊富で、お土産の種類がとにかく多い。スイーツや加工品も充実している」（20代女性／静岡県）
「米沢牛、山形牛、ラーメン、地酒などグルメの満足度が高い」（50代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「山形県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：寒河江（寒河江市）／46票「チェリーランドさがえ」の愛称で親しまれる寒河江は、広大な敷地に山形中の特産品が集まるスポットです。さくらんぼを中心とした果物や加工品、手作りのジェラートが有名。山形の工芸品や地酒も豊富に取り揃えており、一日中楽しめるお土産の聖地となっています。
▼回答者コメント
「さくらんぼのお土産が豊富。アイスやスイーツも人気だから」（10代男性／茨城県）
「さくらんぼ関連の商品がとても充実しているイメージがあり、山形らしさが分かりやすいからです。お菓子やスイーツ、加工品など種類が多く、見ていて楽しいお土産売り場だと思います。山形の果物や名産をまとめて選びたいときに便利で、観光客にも人気が高そうだと感じます」（20代女性／東京都）
「ジャム・ジュース・スイーツなどさくらんぼ関連商品が豊富で、郷土菓子・地酒・果物加工品も豊富なので、山形らしさが凝縮された道の駅で土産選びが楽しいからです」（60代男性／愛知県）
1位：米沢（米沢市）／98票圧倒的な票数を獲得して1位となったのは「道の駅米沢」です。米沢中央ICのすぐそばにあり、最高級ブランドの「米沢牛」を使用した加工品や弁当、地元の銘菓、果物が驚くほど充実。モダンな建物内にはコンシェルジュも常駐しており、観光案内と共に質の高い山形土産を選ぶことができます。
▼回答者コメント
「家族で楽しめるグルメ施設が密集しているから」（40代男性／東京都）
「米沢牛や地元グルメや特産品が豊富で、お土産の種類がとにかく多い。スイーツや加工品も充実している」（20代女性／静岡県）
「米沢牛、山形牛、ラーメン、地酒などグルメの満足度が高い」（50代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)