高槌 七海 キャスター：

ここからは、気象予報士の小野さんです。お願いします。きょう17日は昼過ぎまで晴れて、過ごしやすい一日でしたね。



小野 和久 気象予報士：

はい、テレビ金沢前の空はどんよりくもっています。ただ、日中はきのう16日の予報よりも晴れました。テレ金ちゃんもこの晴れを喜んでいるようです。今の時間もコートなしで大丈夫です。では、この先の天気のポイントを見ていきましょう。

小野：

あす18日は昼前に雨の降る所があり、晴れるのは夕方からでしょう。19日・日曜日、20日・月曜日は晴れて気温が上がります。20日の金沢は25度の予想です。



きょう17日の天気を振り返りましょう。

小野：

17日朝の天気図です。16日夜から17日朝にかけて高気圧に覆われたため、放射冷却現象が強まりました。石川県内全ての観測地点で10度を下回りました。

小野：

一方、日中は、その高気圧からの日差しと暖かい風が届き、6月上旬並みの気温の所もありました。



高槌：

一日の気温の差がとても大きくなったんですね。



小野：

その通りです。あす18日朝9時の予想天気図です。晴れをもたらした高気圧は遠ざかります。

次の高気圧が進んで来るまでの短い時間・あす18日昼前ごろに、石川県内は雨の降る可能性があります。



気象台の 週間予報です。

小野：

あす18日は雲が多めですが、19日・日曜日、20日・月曜日は晴れます。21日・火曜日と24日・金曜日は雨が降る時間があるでしょう。そして、晴れる日は気温が上がり、20日の金沢は25度の予想です。体調にはご注意ください。