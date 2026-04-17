【お天気どうなる】18日は昼前に雨降る所あり晴れるのは夕方から 19・20日は晴れて気温上昇
高槌 七海 キャスター：
ここからは、気象予報士の小野さんです。お願いします。きょう17日は昼過ぎまで晴れて、過ごしやすい一日でしたね。
小野 和久 気象予報士：
はい、テレビ金沢前の空はどんよりくもっています。ただ、日中はきのう16日の予報よりも晴れました。テレ金ちゃんもこの晴れを喜んでいるようです。今の時間もコートなしで大丈夫です。では、この先の天気のポイントを見ていきましょう。
小野：
あす18日は昼前に雨の降る所があり、晴れるのは夕方からでしょう。19日・日曜日、20日・月曜日は晴れて気温が上がります。20日の金沢は25度の予想です。
きょう17日の天気を振り返りましょう。
小野：
17日朝の天気図です。16日夜から17日朝にかけて高気圧に覆われたため、放射冷却現象が強まりました。石川県内全ての観測地点で10度を下回りました。
小野：
一方、日中は、その高気圧からの日差しと暖かい風が届き、6月上旬並みの気温の所もありました。
高槌：
一日の気温の差がとても大きくなったんですね。
小野：
その通りです。あす18日朝9時の予想天気図です。晴れをもたらした高気圧は遠ざかります。
次の高気圧が進んで来るまでの短い時間・あす18日昼前ごろに、石川県内は雨の降る可能性があります。
気象台の 週間予報です。
小野：
あす18日は雲が多めですが、19日・日曜日、20日・月曜日は晴れます。21日・火曜日と24日・金曜日は雨が降る時間があるでしょう。そして、晴れる日は気温が上がり、20日の金沢は25度の予想です。体調にはご注意ください。