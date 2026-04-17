Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月17日は、両面マグネット構造で即装着可能＆4通りのスタイルが楽しめる、MOFT（モフト）の「Apple Watch用マグネット式シリコンバンド」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

MOFT【公式直営店】アップルウォッチ用バンド マグネット シリコン Apple Watch対応バンド スポーツ 交換ベルト 軽量 通気性 防汗 マグネット留め具付き コンパチブル Ultra/Ultra 2/Ultra 3/S11/S10/S9/S8/S7/S6/S5/S4/S3/S2/S1/SE/SE2/SE3に適用 42mm 44mm 45mm 46mm 49mm（ジェットブラックxサンドベージュ） 4,998円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

両面マグネットとリバーシブルデザインで4スタイル、MOFTのApple Watchバンドが15％オフに！

両面マグネットとリバーシブルデザインで4通りのスタイルを実現するMOFTの「Apple Watch用マグネット式シリコンバンド」が、現在、Amazonで15％オフに！

一般的なバンドは装着時に表裏の確認が必要ですが、本製品は両面マグネット構造を採用し、どちら向きでも即装着可能。また、装着時の手間を減らしてくれるだけでなく、裏表2色のバイカラーデザインにより、組み合わせ次第で1本で4つのスタイルを楽しめます。

気分やファッションに応じてワンタッチで印象を切り替えられるので、Apple Watchユーザーは注目ですよ。

無段階のサイズ調整が可能、高品質シリコンで長時間でも快適な装着感

強力マグネットにより、無段階のサイズ調整が可能。手首にぴったりフィットし、通勤からジムまで幅広いシーンで安定した装着感を維持してくれます。

素材には食品グレードの高品質シリコンを採用し、耐水性・柔軟性に優れ、UVコーティングで質感も向上。約33gの軽量設計で、長時間の着用でもストレスを感じません。対応手首サイズは145〜235mmと幅広く、多くのユーザーにフィットしますよ。

MOFT【公式直営店】アップルウォッチ用バンド マグネット シリコン Apple Watch対応バンド スポーツ 交換ベルト 軽量 通気性 防汗 マグネット留め具付き コンパチブル Ultra/Ultra 2/Ultra 3/S11/S10/S9/S8/S7/S6/S5/S4/S3/S2/S1/SE/SE2/SE3に適用 42mm 44mm 45mm 46mm 49mm（ジェットブラックxサンドベージュ） 4,998円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞MOFTのアイテムはこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年4月17日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp