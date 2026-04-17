元SKE48メンバー、病名公表「めまいで吐き気。頭痛。通勤中も0.2秒くらい視界がフリーズする」
【モデルプレス＝2026/04/17】元SKE48の佐藤聖羅（33）が2026年4月17日、自身のInstagramを更新。メニエール病と診断されたことを明かした。
【写真】メニエール病公表・33歳元SKEの近影
佐藤は「事件です。個人的な事件なのですが。最後に言いますね、、、笑 なかなか更新できず。日々に追い込まれていましたー」と切り出し「もうね！！ふわふわしてるのよ！頭が！日常生活に異常がみられるの」「最近ね、水の中にいるみたいな、鼻詰まってる時みたいな耳抜きしたくなるような、耳がボーとする日があったわけ」と回想。続けて「すごいめまい。就寝中なのに、めまい。夢？の中でか睡眠中なのに頭の中がグルって一回転してビク！って目が覚めたり。めまいで吐き気。頭痛。通勤中も0.2秒くらい視界がフリーズする。ビビビ！って。あれ？私、いま気失った？みたいになるの」と日常生活に異常がみられることを報告した。
そして「さすがに病院行ったらさメニエール病と診断されました ストレス過多！！ちょっと休もう！」と、激しい回転性めまいや難聴などの症状がみられるメニエール病と診断されたことを明かし「妊娠出産して、パニック発作が落ち着いてるなぁ思ってたやさきメニエール病て、、、。ストレスや寝不足等で耳の中に水膨れみたいなのが出来るんだって。聴覚検査でも反応出来てない音もあったみたい」と胸の内を記した。
さらに「悪阻でしんどい日々が再びみたいな感覚。めまいが原因でえずいてる」と苦しさを伝えつつ「原因はわかってる。ストレス発散させる趣味が無いこと！」「もしメニエール病の方で、良いストレス発散法や症状がよくなる対策教えて下さいっ」と呼びかけた。
佐藤は1992年4月30日生まれ、三重県出身。2008年よりSKE48の1期生として2014年まで在籍。グループ卒業後は、女優やグラビアアイドルとして活躍している。2022年12月には、結婚と第1子の妊娠を同時に報告。なお、2018年には自身のブログを通じて、アイドル現役時代にパニック障害を発症していたことを告白している。（modelpress編集部）
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◆佐藤聖羅、第1子出産を報告
佐藤は「事件です。個人的な事件なのですが。最後に言いますね、、、笑 なかなか更新できず。日々に追い込まれていましたー」と切り出し「もうね！！ふわふわしてるのよ！頭が！日常生活に異常がみられるの」「最近ね、水の中にいるみたいな、鼻詰まってる時みたいな耳抜きしたくなるような、耳がボーとする日があったわけ」と回想。続けて「すごいめまい。就寝中なのに、めまい。夢？の中でか睡眠中なのに頭の中がグルって一回転してビク！って目が覚めたり。めまいで吐き気。頭痛。通勤中も0.2秒くらい視界がフリーズする。ビビビ！って。あれ？私、いま気失った？みたいになるの」と日常生活に異常がみられることを報告した。
さらに「悪阻でしんどい日々が再びみたいな感覚。めまいが原因でえずいてる」と苦しさを伝えつつ「原因はわかってる。ストレス発散させる趣味が無いこと！」「もしメニエール病の方で、良いストレス発散法や症状がよくなる対策教えて下さいっ」と呼びかけた。
◆佐藤聖羅、元SKE48・1期生として活躍
佐藤は1992年4月30日生まれ、三重県出身。2008年よりSKE48の1期生として2014年まで在籍。グループ卒業後は、女優やグラビアアイドルとして活躍している。2022年12月には、結婚と第1子の妊娠を同時に報告。なお、2018年には自身のブログを通じて、アイドル現役時代にパニック障害を発症していたことを告白している。（modelpress編集部）
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