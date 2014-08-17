『佐藤聖羅』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
元SEK48の佐藤聖羅と「めちゃくちゃ付き合ってた」と激白
ABEMA TIMES
2022年2月22日（スーパー猫の日）に一般男性と結婚し、第1子を妊娠中と報告
オリコンニュース
「背中にスマホコツコツあたって来る人何なん」などとツイート
J-CASTニュース
佐藤は、自宅で背後から井上に抱きしめられたことを、恐怖体験として告白
トピックニュース
別番組で、元カノである元SKE48の佐藤聖羅が破局理由を「浮気」と暴露
マイナビニュース
5月31日放送の番組で、NON STYLE井上裕介との過去の交際を明かした
日刊ゲンダイDIGITAL
NON STYLE・井上裕介の「元カノ」として、交際当時を振り返った
ナリナリドットコム
枕営業について聞かれると「全然ある」と答え、誘われたこともあると告白
財布をチェックされ、銀行の残高票で全財産が9000円だとバラされた佐藤
下着について佐藤は「ちゃんと洗って4日に1回です」と発言
佐藤は「枕営業は本当にしたことがない」とした上で、自ら未遂体験を告白
1位は高橋みなみで、有終の美を飾るのではと語る
東スポWEB
お金に余裕がある人が絶対条件で、自由にさせてくれる人が好み
「今回は着てから脱ぐシーンがたくさんあるんです」と、佐藤はPRしている
スポニチアネックス
2作目以降は売り上げが下がるとされるが、佐藤の2作目は好調
健康的な体型が最近の人気だが、水泳で鍛えた佐藤はピッタリだと関係者
健康的な日焼けが似合うGカップのダイナマイトボディーを披露