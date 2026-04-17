国民的スターの「堅実なチョイス」に驚く声も

5人組の国民的アイドルグループである嵐は、結成25周年を機に活動終了を発表するとともに、2026年3月13日の札幌ドーム公演を皮切りに、現在も全国ラストツアーを実施中です。

なかでも、ハリウッドの大作に出演するなど世界的な活躍を続けているのが、“ニノ”こと二宮和也さんです。

【画像】超カッコいい！ 嵐「二宮和也」×「高級SUV」を画像で見る（30枚以上）

そんな二宮さんは、過去に過去に街中で高級SUVを運転する姿が目撃されたことがあります。

国際俳優のニノが選んでいたのは、どのようなクルマなのでしょうか。

目撃されたクルマは、レクサスのクロスオーバーSUV、初代「NX」（初代）の白いボディカラーのモデルとみられています。

NXは2014年に初代モデルが登場し、現行型は2021年発売の2代目。ともに都市部でも扱いやすいサイズ感も特徴となっています。

外観は、レクサス車に共通するスピンドルグリルやL字型LEDライト、エッジの効いたボディラインが独自の個性を放ち、SUVの力強さと都会的な洗練さを演出しています。

なお発売当時の価格帯は約420万円から580万円でした。

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二宮さんが乗っていたとされる「高級SUV」に対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは「ずいぶん前の写真週刊誌で見たけど、爽やかな雰囲気で似合いすぎでした」「国民的アイドルらしい選択、さすがです」「王道のチョイスだね」など、二宮さんに良く似合っていたというコメントの数々でした。

また、「派手なスーパーカーとか輸入車じゃないところに好感」「もっと高そうなクルマに乗っていると思っていたからちょっとびっくり」など、堅実なチョイスに驚く声もあります。

いっぽうで、「きっともう乗り換えているよね」「今は何に乗っているんだろう」「世界のハリウッド俳優なんだから、夢を与えてくれるような凄いクルマに乗って欲しい」など、現在の愛車に思いを馳せる意見も見られました。

ラストツアーが進むなか、新たな活躍の場を広げていく二宮さんをはじめとする嵐の各メンバーに対して、再び大きな関心が寄せられているのは間違いないところでしょう。