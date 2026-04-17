しゃぶ葉、“数量限定”GW向け企画発表 「北海道産牛肩ロース」食べ放題の“北海道づくし”
しゃぶしゃぶ食べ放題・バイキングの「しゃぶ葉」（運営：すかいらーくレストランツ）は24日より、「北海道産牛肩ロース食べ放題」を数量限定で販売する。なくなり次第終了。
【画像】GW向け「北海道産牛肩ロース 食べ放題コース」料金表
3等級以上の北海道産牛肩ロース肉を食べ放題で楽しめる企画。北海道産のサシとなめらかな食感が特長の肉と北海道フェアを一緒に堪能できる“北海道づくし”の内容となる。
薬味やしめ、デザートなど種類豊富で、アレンジは約2兆通り。同社は「まるでテーマパークのような食体験をお楽しみいただけます」とアピールした。
なお幼児は無料。小学生は全コース税込1099円。さらに60歳以上は税込550円引きとなる。
また小学生以下限定で、しゃぶ葉フレンズの“遊べるシールコースター”をプレゼント。表裏で「しゃぶ葉の店内」と「しゃぶ葉のお鍋」の異なるデザインの台紙と、しゃぶ葉だけのオリジナルシールを配布する。
しゃぶ葉全店での企画だが、マロニエゲート銀座2店、心斎橋パルコ店、ドン・キホーテ浅草店では実施しない。対象メニューは、北海道産牛肩ロース 食べ放題コース / ラムしゃぶ＆北海道産牛肩ロース 食べ放題コースとなる。
【画像】GW向け「北海道産牛肩ロース 食べ放題コース」料金表
3等級以上の北海道産牛肩ロース肉を食べ放題で楽しめる企画。北海道産のサシとなめらかな食感が特長の肉と北海道フェアを一緒に堪能できる“北海道づくし”の内容となる。
薬味やしめ、デザートなど種類豊富で、アレンジは約2兆通り。同社は「まるでテーマパークのような食体験をお楽しみいただけます」とアピールした。
また小学生以下限定で、しゃぶ葉フレンズの“遊べるシールコースター”をプレゼント。表裏で「しゃぶ葉の店内」と「しゃぶ葉のお鍋」の異なるデザインの台紙と、しゃぶ葉だけのオリジナルシールを配布する。
しゃぶ葉全店での企画だが、マロニエゲート銀座2店、心斎橋パルコ店、ドン・キホーテ浅草店では実施しない。対象メニューは、北海道産牛肩ロース 食べ放題コース / ラムしゃぶ＆北海道産牛肩ロース 食べ放題コースとなる。