東大大学院准教授の斎藤幸平氏が17日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。フィギュアスケート・ペアの“りくりゅう”こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）が今シーズンをもって引退することを同日、それぞれのSNSで発表したことについてコメントした。

2月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いたりくりゅうは連名で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と発表。現役生活を「喜びや悔しさを皆様と分かち合いながら、共に歩んできた時間は、私たちにとってかけがえのない宝物です」と振り返った。

そして「私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」と断言し、「これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます」と今後の抱負を記した。

斎藤氏は「びっくりしました。あの時に凄い感動して今日重大発表って、いや、例えば、もしかして結婚とか、そういう明るい話なのかなとか勝手に思っていたらこういう発表でちょっとショックなんですけれども、でもやっぱり完全燃焼されて悔いがないということなので、これから新しい挑戦をまた始めてくれるということで、それが凄い楽しみですし。まず本当にお疲れさまでした」とコメントしていた。