《新作》美味しそうなのみーーーっけ！！【セブン-イレブン】の「和スイーツ」

ほっこり癒されたい時は、【セブン-イレブン】の「和スイーツ」を選んでみて。春を感じさせる、ちょっと贅沢感のある和スイーツが登場中です。セブン-イレブンのスイーツシリーズ、「しあわせ食感」から登場している和菓子をアレンジしたスイーツは、一度食べたらハマってしまうかも。休憩時間や食後のデザートに、ちょっとした幸せ気分を与えてくれそうな和スイーツを選んでみてはいかがでしょうか。

柔らか食感に癒されるかも！？

ちょっぴり豪華なパフェ系スイーツで、自分のご機嫌取りをしたい時に「よもぎパフェ」はいかがですか？ よもぎ特有の春らしい風味が楽しめそうなミニパフェです。底面は、よもぎみるくプリン、そしてその上には、みるくホイップクリームを重ねているよう。ほんのりまろやかな風味と、柔らかな食感が感じられて癒されるかも！

お腹を満たしてくれそうなトッピングも魅力！

「よもぎパフェ」のトッピング部分にも注目。ころんと丸いよもぎ団子が2個、よもぎどら焼生地、つぶあんに黒糖きなこホイップクリームが盛り付けられ、パフェらしい贅沢感を感じさせてくれます。つぶあんの少しざらっとした粒感と、もちもちな団子の食感が良いアクセントになってくれるはず。しっかりとお腹を満たしてくれそうなミニパフェは、おうちでゆっくり寛ぎたいティータイムにもぴったりかも。

いちご1粒を丸ごと使った抹茶味の大福

中にごろっとしたいちごを包んだ「まるごと一粒 宇治抹茶苺大福」は、大福のもちもち食感も楽しめそう。抹茶の渋みと、いちごの甘酸っぱさも同時に味わえそうです。いちごの果汁がじゅわっと口に広がって、さっぱりとした爽やかな後味が感じられるかも。小腹が空いた時のおやつにもうってつけな、手軽に食べやすいサイズ感も嬉しいポイントです。

中には宇治抹茶あん入り！

「まるごと一粒 宇治抹茶苺大福」は、公式サイトによると「濃厚な宇治抹茶あん」が使われた贅沢仕様。あんも生地と同じような抹茶色に仕上がっており、本格的な抹茶の風味が楽しめそうです。あんこの優しい甘さも同時に感じられて、ひと口食べれば、溜まった疲れも忘れられるかも。緑茶やほうじ茶のお供に、ぜひ味わってみてはいかがでしょうか。

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writer：S.Hoshino