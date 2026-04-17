仕事の成果が次の案件獲得に直結するフリーランスは「常に全力で働かなくてはいけない」と考えてはいないだろうか。現役クリエイターが、無理なく働き続けるための現実的な仕事術を解説する。※本稿は、コンテンツクリエイターの斎藤充博『生きることがラクになる これからのフリーランス』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。

仕事は全力でなく

50％くらいの力でやる

フリーランスになったばかりのころの僕は、仕事を100％の力でがんばっていた。

仕事がうまくいったとしたら、新しい仕事が生まれてくるかもしれない。うまくいかなかったら、次はないかもしれない。

そう思ったら、100％の力でやらざるをえなかった。

しかしよく考えてみると、これにはまったく持続性がない。マラソンをゴールした直後に「今からまた同じ距離を同じ速度で走ってください」と言われても、絶対に不可能だ。

そこで、恐る恐る実験を始めた。80％の力で仕事をしたものを納品してみたのだ。

クライアントから品質に関するコメントは特にない。言葉もないくらいに怒っているのかな？とも思ったが、どうやらそんなこともなさそうに見える。

それならと、70％、60％と少しずつ力を抜いていき、50％にしてみた。このときの僕は悪人の顔になっていたと思う。

それでもやっぱり問題はなかった。それどころか「早く納品してくれて助かります〜」なんてコメントまでついてきて、クライアントは満足してくれているようだった。

ただ、この仕事は僕の名前つきで公開されている。

名前つきの仕事はフリーランスにとって最大の広告だ。現在の仕事には問題がなくても、新たな仕事は入ってこないかもしれない。こんなことをしていて大丈夫なのだろうか……そう思いはしたが、新規依頼のペースは特に落ちていなかった。

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