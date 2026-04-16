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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月16日は、これでバックの中もスッキリ。ケーブルと充電器が一体化した、UGREEN（ユーグリーン）の「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 充電器 65W」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN 65W 充電器 巻き取り式【単ポート65W】69CM 8階段調整可能 伸縮式 Type-C ケーブル内蔵 USB-C/USB-A 3ポート同時充電可能 PD3.0/PPS 旅行/出張/収納/スマホ/iphone17 16/パソコン/タップレットなどType-C適合 200g 3,780円 （36%オフ） Amazonで見る PR PR

巻き取り式ケーブル内蔵で持ち運びがラクになる、UGREENのオールインワン充電器が36％オフの大特価で販売中！

充電器とケーブルを別々に持ち歩く時代は終わり。巻き取り式USB-Cケーブル内蔵＆最大65Wの高出力に対応している、UGREEN（ユーグリーン）の「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 充電器 65W」なら、バッグの中もすっきり。これ1台でスマートに充電できるアイテムが36％オフの大特価で販売中です。

本製品は、ケーブルと充電器が一体化した新しいスタイルのデバイス。巻き取り式USB-Cケーブルを内蔵しているため、別途ケーブルを持ち歩く必要がありません。

使用後はケーブルをスッと本体に収納できるので、バッグの中で絡まるストレスとも無縁。外出先や出張時でもスマートに扱えるのが魅力です。必要なものを1つにまとめた設計は、ミニマルに充電器を持ち歩きたい人にぴったりです。

最大65W出力でノートPCも急速充電できる実力

コンパクトな見た目ながら、最大65Wの高出力に対応しているのもポイント。スマートフォンやタブレットはもちろん、対応するノートPCまでしっかり急速充電でき、3ポート同時対応で3台のデバイスを同時に充電できます。

GaNFast＋独自の温度制御で長時間使用も安心。小型ながら発熱を抑えつつ安定した電力供給を実現しており、持ち運びやすさとパワーを両立した設計が光ります。

巻き取り式ケーブル内蔵と最大65W出力を兼ね備えた「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 充電器 65W」は、持ち物を減らしたい人に最適。コンパクトで扱いやすく、毎日の充電をよりスマートにしてくれるアイテムです。

UGREEN 65W 充電器 巻き取り式【単ポート65W】69CM 8階段調整可能 伸縮式 Type-C ケーブル内蔵 USB-C/USB-A 3ポート同時充電可能 PD3.0/PPS 旅行/出張/収納/スマホ/iphone17 16/パソコン/タップレットなどType-C適合 200g 3,780円 （36%オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年4月16日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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