《本日10:00よりグランドオープンします EAT INは「2時間制」になります。 スタッフ一同ドキドキ、バタバタしています。 もしテンパってたら笑ってやってください笑 よろしくお願い致します。》

4月15日、東京・中目黒にオープンしたドッグカフェ・F BULL’S Cafeが、公式Instagramに意気込みを綴っていた。

店頭には、開店を祝うスタンド花が複数置かれており、その贈り主は、はるな愛（53）、大沢あかね（40）、timelesz・松島聡（28）など錚々たる顔ぶれであった。同店を手がけているのは……。

「WEST.の桐山照史さん（36）です。旧ジャニーズ事務所時代は“副業”は禁止されていましたが、現在所属しているSTARTO社では、個人の契約状況によってはカフェなどのビジネスも可能になりました。

桐山さんは’25年にライフスタイルブランド・F BULL’Sをローンチしていて、その世界観を体感できる場所として、今回、ドッグカフェをオープンしたそうです。アパレルや雑貨の販売もしていて、ドッグカフェのInstagramには、F BULL’S Cafe限定のウィンドブレーカーを着る桐山さんの写真が載っています」（芸能関係者）

関係者を招いたプレオープンでは、店頭に桐山の姿も。

「桐山さんは写真撮影に応じていましたね。エプロンをしていて、アイドルの時とは違った雰囲気でしたよ」（招待客の男性）

’25年1月に元バレーボール選手の狩野舞子（37）と結婚した桐山。カフェ経営について夫妻で頼る相手がいるようだ。

「元バレーボール日本代表の木村沙織さん（39）は、狩野さんの親友で、実は’19年から’23年にかけて、大阪で夫とともにカフェを経営していたことがあります。一部メディアの取材に対して木村さんの夫は、カフェの閉店理由について“子育てや奥さんの仕事のために大阪を離れるから”だと話していました。

ドッグカフェをオープンするにあたり、桐山さん夫妻は木村さんにいろいろと相談したと聞いています」（前出・芸能関係者）

桐山の新たな挑戦。妻の親友からのアドバイスを生かして、ドッグカフェを成功させることはできるのか――。